El Gobierno despidió a 12 trabajadores de la Quinta de Olivos: cuál fue el motivo y qué cambia ahora

Para llevar a cabo una reestructuración interna en la Quinta Presidencial de Olivos, el Ejecutivo confirmó el despido de doce empleados. Desde la gestión de Javier Milei indicaron que las medidas contemplan traslados de agentes y el traspaso de la seguridad y la custodia del predio a la Casa Militar.

Despidieron a doce trabajadores en Olivos: los motivos

Fuentes oficiales precisaron que la medida responde a una investigación interna por presuntas «filtraciones» vinculadas a las actividades del presidente y su círculo más cercano.

Entre el personal desafectado figura Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la residencia. A partir de este cambio, la Casa Militar -bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- asumirá el control integral de la Quinta de Olivos.

Una fuente cercana a la Quinta explicó a La Nación que la decisión se encuadra en una serie de filtraciones reportadas al Ejecutivo, lo que motivó un refuerzo en el esquema de seguridad.

Desde la Casa Rosada añadieron que la indagatoria detectó «un riesgo para la información y para la seguridad». Sin embargo, no trascendieron detalles sobre el tipo de información difundida ni sobre el grado de responsabilidad atribuido a los trabajadores apartados.

Según precisó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, los despidos abarcan a personal de distintas áreas, entre ellas jardinería, administración y cocina. «No los dejaron entrar. Los mandaron a sus casas a esperar el telegrama”, sostuvo el dirigente sindical, quien agregó que los empleados no recibieron explicaciones sobre las cesantías y denunció que entre los afectados hay una persona con licencia médica por cáncer, punto sobre el cual el Gobierno no realizó comentarios.

En paralelo a las versiones surgidas tras el anuncio de la reestructuración, voceros autorizados desmintieron categóricamente que la decisión guarde relación con un eventual incidente con los perros del presidente. «Son mentiras», concluyeron.

Con información de La Nación