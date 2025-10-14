Tres listas competirán para conducir el sindicato de los judiciales en Neuquén: quiénes las integran

El viernes pasado se cumplió el plazo de inscripción para las elecciones de Sejun, el sindicato de los empleados judiciales de Neuquén, y tres listas quedarán en condiciones de competir de no haber novedades en el periodo de impugnación que vence este viernes y quedará confirmado el lunes próximo.

Los comicios fueron convocados para el próximo 10 de noviembre y, de acuerdo al padrón preliminar, unos 1.398 afiliados estarán en condiciones de votar.

El sufragio se podrá hacer 8 a 14 en las oficinas judiciales de toda la provincia y hasta las 18 en la sede del gremio en el caso de Neuquén capital.

Como había anticipado Diario RÍO NEGRO, serán 3 las nóminas que competirán para el próximo periodo de conducción gremial, que comenzará el año que viene y terminará en 2030.

Una de ellas es la que responde a la lista Azul, que representa al oficialismo y va por un nuevo mandato al frente de Sejun. También serán de la partida la lista Magenta y la lista Verde, que retarán al actual secretariado desde la oposición.

Los comicios elegirán un secretario general, un subsecretario general y otros 11 cargos del secretariado general. También tres revisores de cuentas y tres congresales para la Federación Judicial Argentina (F.J.A). Todos los lugares tienen agregado un candidato adjunto.

Elecciones en Sejun: quiénes son los candidatos de la lista Azul

Secretario General: Claudio Salazar.

Subsecretaria General: Luciana Torti.

Secretaria de Hacienda: Gisella Bertone.

Secretaria: Administrativa y de Actas: Carla Zeballos.

Secretaria Gremial: Gonzalo Lorre.

Secretario de Organización, Coordinación y Movilización: Emanuel Riffo.

Secretario de Prensa y Comunicación: Aníbal Lepera.

Secretaria Cultura: Norma Garrido.

Secretario de Asuntos Sociales, Previsionales y Turismo: Héctor Andrés.

Secretario de Derechos Humanos: Diego Mamani.

Secretaria de Igualdad de Género: Flavia Silva.

Secretario de Seguridad, Higiene y Condiciones de Trabajo: Fernando Alzamendi.

Secretaria de Formación y Capacitación Sindical: Giselle Cenci.

Revisora de Cuentas titular: Norma Pérez.

Revisor de Cuentas titular: Mauro Molé.

Revisor de Cuentas titular: Ezequiel Urra.

Congresal titular: Claudio Salazar.

Congresal titular: Luciana Torti.

Congresal titular: Gisella Bertone.



Elecciones en Sejun: quiénes son los candidatos de la lista Verde

Secretario General: Santiago Alonso.

Subsecretaria General: Griselda Porro.

Secretaria Gremial: Sebastián Antognazza.

Secretaria de Hacienda: Sebastián Soto.

Secretaría Administrativa y de Actas: Verónica Sayago.

Secretaría de Organización, Coordinación y Movilización: Pedro Cabezón.

Secretaría de Prensa, Propaganda y Comunicación: Cristian Figueras.

Secretaría de Cultura: Facundo Toselli.

Secretaría de Asuntos Sociales, Previsionales y Turismo: Silvia Grande.

Secretaría de Derechos Humanos: Carla Guajardo.

Secretaría de Igualdad de Género: Natalia Avaca.

Secretaria de seguridad, Higiene Medio Ambiente y condiciones de Trabajo: Cristina Catricura.

Secretaria de Formación y Capacitación sindical y Asuntos Técnicos y Estadísticos: Hugo Della Cha.

Revisora de Cuentas titular: Vanesa Freyre.

Revisora de Cuentas titular: Brenda Sáenz.

Revisora de Cuentas titular: Romina Rivera.

Congresal titular: Santiago Alonso.

Congresal Titular: Griselda Porro.

Congresal Titular: Sebastián Antognazza.

Elecciones en Sejun: quiénes son los candidatos de la lista Magenta