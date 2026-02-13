Fin del conflicto en Allen: los tres gremios levantan el paro y llegan a un acuerdo con la Municipalidad

El acta también establece una nueva instancia de negociación para el 10 de abril. (Foto: Juan Thomes).

En Allen, la medida de fuerza iniciada el 19 de enero por los gremios de empleados municipales Soyem, ATE y UPCN tuvo su desenlace tras la firma oficial de ambas partes en el acuerdo.

Conforme al acta al que pudo acceder este medio, el incremento salarial quedó establecido en un 1% retroactivo para enero, 2% en los haberes de febrero y 1% en marzo, arrojando un acumulado trimestral de 4, 05%.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde Soyem indicaron que el documento fue rubricado en el Municipio de la localidad con la presencia de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

Allí, dejaron asentado el común acuerdo de «sentarse a hablar el 10 de abril en una reunión con el ejecutivo para poder seguir negociando el resto del año«.

También, se especifica que el 1% retroactivo correspondiente a enero se abonará por planilla complementaria el 21 de febrero para quienes perciben sus haberes en el Banco Patagonia y el 23 para quienes cobran en otras entidades bancarias.

En el texto se deja constancia de que las partes «convienen celebrar el presente acuerdo», tras varias reuniones mantenidas desde el 12 de enero para dialogar respecto a la pauta salarial.

Finalmente, el documento incorpora garantías para los empleados municipales. La Municipalidad se comprometió a «no tomar represalias ni impulsar persecuciones laborales» vinculadas al proceso paritario y a no instar querella particular en caso de existir denuncias en trámite ante el Ministerio Público Fiscal por hechos relacionados con las negociaciones.

La resolución alcanza a todos los agentes municipales y funcionarios del Estado municipal. De esta manera, se cerraron formalmente las paritarias del primer trimestre del año.

El acta fue firmada en cinco ejemplares para su posterior homologación ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro.