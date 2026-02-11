Paro municipal en Allen: se suspendió la firma del acuerdo salarial y se estira el conflicto

Los gremios indicaron que el paro continuará hasta que el acuerdo sea firmado por ambas partes. Foto: archivo.

El conflicto que mantiene enfrentados a la gestión del intendente Marcelo Román (LLA) con los gremios municipales hace semanas entró en una instancia de definición, aunque todavía sin la rúbrica que permita oficializar el acuerdo. La firma del acta estaba prevista para este miércoles, pero un inconveniente en la delegación laboral impidió que el encuentro se concrete.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la Secretaría de Trabajo explicó que la suspensión respondió a “razones de fuerza mayor” y a una situación sanitaria que obligó a cerrar momentáneamente la oficina. Según indicaron, el entendimiento entre las partes ya fue alcanzado y solo resta su formalización administrativa.

El organismo sostuvo que «la actividad fue suspendida por razones de fuerza mayor, debido a una situación de salud del delegado de Allen y a tareas de desinfección en la delegación”. También remarcaron que la situación “ya se encuentra normalizada” y que el documento será firmado “apenas se eleve la documentación correspondiente”.

Según indicaron los gremios, el acuerdo salarial que ya fue alcanzado pero que todavía no cuenta con la firma formal de las partes contempla una recomposición escalonada para los primeros tres meses del año. El esquema prevé un incremento del 1% en enero, 2% en febrero y 1% en marzo, aunque su aplicación efectiva permanece sujeta a la rúbrica del acta acuerdo que aún está pendiente.

Los gremios continuarán con el paro en Allen hasta concretar el acuerdo

Desde el sindicato Soyem manifestaron malestar por la falta de mediación y señalaron que la postergación prolonga la medida de fuerza. El gremio que representa a un sector de los trabajadores municipales afirmó que habían sido convocados para este miércoles las 11 de la mañana, pero recibieron un mensaje notificando la suspensión sin nueva fecha.

“No podemos firmar porque en la Secretaría no ponen un mediador para poder cerrar y empezar a trabajar”, expresaron desde la conducción sindical, al tiempo que insistieron en la necesidad de que intervenga un funcionario provincial para destrabar la instancia final.

Además, remarcaron que los empleados desean retomar sus tareas habituales, aunque sostienen que la falta de respuestas formales impide levantar el paro. “Queremos volver al puesto de trabajo, pero no nos atienden y no hay una solución concreta”, indicaron.

Desde ATE también fijaron postura y confirmaron que la retención de servicios continuará vigente hasta que el acuerdo sea rubricado. La organización señaló que, más allá de la discusión salarial, persisten reclamos vinculados a condiciones laborales y provisión de elementos de seguridad.

“Hasta que firmemos el acta no se levanta el paro”, remarcaron, y añadieron que luego continuarán las gestiones por indumentaria pendiente, insumos y el estado del parque automotor municipal, que según describieron presenta múltiples falencias.