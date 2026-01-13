Román descarta la terminal de ómnibus en Allen y redirige fondos petroleros a camiones para servicios urbanos

La Municipalidad de Allen confirmó que no avanzará con la construcción de la primera etapa de la terminal de ómnibus prevista en la ciudad. La definición se tomó luego de estudios técnicos que descartaron el predio originalmente elegido.

«Lamentablemente no se pudo realizar la terminal«, explicó el intendente, Marcelo Román (LLA) en un vídeo compartido en las redes sociales del municipio junto a la secretaria de Hacienda, Cristina Bravo. El jefe comunal detalló que tras iniciar los análisis correspondientes «el informe de impacto ambiental determinó que existe contaminación que se encontraba hace bastante tiempo en ese lugar».

Los estudios fueron realizados por el Departamento Provincial de Aguas, la Secretaría de Medio Ambiente provincial y el área ambiental municipal. Ese diagnóstico impide, al menos por ahora, avanzar con la obra en ese sector, según indicó el jefe comunal.

Ante ese escenario, el Ejecutivo resolvió redirigir los fondos del Fondo Petrolero a la compra de vehículos para servicios urbanos. «Decidimos transferir los fondos para la compra de un compactador nuevo y dos camiones utilitarios», señaló el jefe comunal.

El cambio de destino de los fondos fue acordado tras una reunión con el gobernador, Alberto Weretilneck, y analizado por la comisión legislativa correspondiente. “Agradecerle al señor gobernador por la amabilidad y a la comisión por haber tratado el tema lo más rápido posible”, remarcó.

Según el proyecto del presupuesto 2026 que elevó Román al Concejo Deliberante, aún no aprobado por el cuerpo legislativo, para la construcción de la Terminal de Ómnibus se proyectaba destinar $646.400.000.

Allen licita un compactador nuevo y dos camiones utilitarios

Según indicó el intendente Román, las unidades «van a ser de muchísima utilidad para todas las agencias», y permitirán reforzar tareas clave como la recolección de residuos y el funcionamiento operativo del municipio.

El presupuesto oficial fijado para la licitación asciende a $292.000.000, mientras que el valor del pliego fue establecido en $6.000.000.

En paralelo, el proceso administrativo ya se encuentra en marcha. «La gestión administrativa ya se inició, ya está vigente la licitación para la compra de los utilitarios y del camión compactador», confirmó el intendente.

La apertura de sobres fue fijada para este viernes 16, a las 11, en la Secretaría de Hacienda. Desde el municipio invitaron a proveedores a participar del proceso, que apunta a concretar una inversión considerada clave para la ciudad.