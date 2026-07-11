Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por llamarlos «equipo africano»

La Embajada de Francia declaró «persona no grata» a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por sus publicaciones en redes sociales sobre la selección francesa de fútbol. La decisión se conoció después de que la dirigente calificara al equipo como un «equipo africano flojo de modales» y apuntara también contra su figura, Kylian Mbappé.

Según informó Clarín, la representación diplomática resolvió que Casado no podrá ingresar a la sede de la embajada ni participar de actividades oficiales con autoridades francesas mientras no se retracte de sus declaraciones. Además, fuentes diplomáticas señalaron que funcionarios franceses no asistirán a reuniones con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora está presente.

Qué resolvió la Embajada de Francia tras los dichos de Hebe Casado sobre la selección

El embajador Romain Nadal fue contundente al referirse al episodio. «El racismo no es una opinión es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina», expresó. Por ahora, la medida no implica una prohibición para que Casado viaje a Francia.

El posteo fue durante el partido de Francia contra Paraguay por los octavos de final.

La polémica comenzó durante el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial. En su cuenta de X, Casado escribió: «Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe«, un mensaje que rápidamente generó cuestionamientos y se viralizó.

Casado rechazó las críticas y sostuvo que sus expresiones forman parte del «folklore futbolero». En declaraciones al diario Los Andes, afirmó: «El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto«.

La defensa de Casado sobre su publicación contra Francia

En otra entrevista, la vicegobernadora insistió: «La verdad es que no le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior». También aseguró que «los discriminatorios y los racistas son los que piensan que ser africano es un insulto».

Además de ese mensaje, Casado compartió en X una imagen que afirmaba que Francia es «la selección de África» por la cantidad de futbolistas nacidos fuera del país. Sin embargo, la publicación contenía un dato incorrecto: de acuerdo con la información disponible, solo tres jugadores del plantel francés nacieron fuera de Francia.

Casado, médica de profesión y exdirigente del PRO, se incorporó a La Libertad Avanza en 2025 y mantiene un perfil activo en redes sociales, donde suele expresar posiciones políticas y sociales que generan debate. En los últimos años protagonizó otras controversias por sus declaraciones sobre las universidades públicas y por publicaciones dirigidas a dirigentes nacionales.