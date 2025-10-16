«Fred» Machado, más cerca de la extradición a Estados Unidos: cómo avanza el trámite

Federico Andrés «Fred» Machado espera en una celda de Viedma que culminen los trámites para su extradición a Estados Unidos, donde lo requiere un tribunal de Texas para juzgarlo por los presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Una delegación de marshals o alguaciles, la fuerza federal estadounidense responsable de la custodia de los tribunales y de la búsqueda de prófugos, vendrá a buscar al empresario que financió a José Luis Espert.

Según pudo averiguar diario RÍO NEGRO, en estos momentos completan los procedimientos para ingresar al país. La burocracia es densa, intervienen la Cancillería, la embajada e Interpol, deben registrar el armamento que portan y toda la documentación que respalda el pedido de traslado judicial.

Los detalles del traslado

La ruta del traslado se mantiene por ahora en secreto. Las fuentes consultadas indicaron que no está definido si será en un vuelo directo de Viedma o habrá escala en Ezeiza. Tampoco revelaron si llevarán a Machado en un avión de línea o contratarán uno especial.

Los gastos, de acuerdo con lo que contempla la legislación, corren por cuenta del país que requiere a la persona.

Machado, nacido el 2 de enero de 1968 en Carmen de Patagones, lleva cuatro años y medio detenido en Argentina, la mayor parte del tiempo con prisión domiciliaria en la casa de su madre a 15 kilómetros de la capital rionegrina. Lo atraparon el 16 de abril del 2021 en el aeropuerto de Neuquén por un alerta roja de Interpol.

La orden de detención la emitió el Tribunal de Distrito Este de Texas. La mayor parte del tiempo pasó casi inadvertido, hasta que una investigación de Sebastián Lacunza para elDiarioAr reveló sus vínculos con Espert, excandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza y hoy imputado por lavado de dinero.

Se reactivó entonces el pedido de extradición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo aprobó y el mismo día el gobierno de Javier Milei firmó la autorización. Horas después, Machado fue trasladado a una celda en el penal de Viedma.