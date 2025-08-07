Fuerte denuncia contra el Gobierno: otro sindicato denunció ser «blanco» de espionaje ilegal por la SIDE

El Sindicato de Trabajadores del Neumático (Sutna) se sumó a las graves denuncias por supuestas «maniobras de espionaje» por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y repudió el accionar al que apuntó como un «ataque ilegal».

El gremio, a través de un comunicado, hizo alusión a la investigación que se publicó en el diario La Nación que reveló presuntas tareas de inteligencia de la SIDE sobre dirigentes de la oposición. En este sentido expresaron: “Repudiamos este ataque ilegal que apunta a coartar la libertad de organización y lucha que hemos conquistado los trabajadores”.

El sindicato encabezado por Alejandro Crespo, aseguró que al igual que la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma, residentes y profesionales de la salud pública y la Bancaria, ellos también son «blanco de las tareas de espionaje de la agencia el Estado«.

«El Sutna es la herramienta de organización de los trabajadores del neumático, para luchar en forma activa y consciente por sus derechos, conquistas y reivindicaciones», por lo que «será defendido por el conjunto de los compañeros y compañeras con fuerza y unidad de este y cualquier otro ataque que busque debilitarnos», resaltaron.

Por otra parte el gremio recalcó en sus redes sociales que continuarán su «lucha» con el sector patronal, por el cual esta semana realizaron un paro de 24 horas después de rechazar una propuesta de aumento salarial formulada por el sector empresario al considerar que estaba debajo de la inflación.

Las denuncias de Kicillof y las CTA por presunto espionaje de la SIDE

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, solicitó una investigación por las supuestas «maniobras de espionaje ilegal» por parte de la SIDE.

En el escrito que envió a la Justicia y fue compartido por el citado medio de Buenos Aires, Kicillof habló de «supuestos hechos ilícitos» que se «encuadrarían en delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse y cuya calificación legal se determinará luego de la pertinente investigación y reconstrucción de su verdadera alcance».

La denuncia de los referentes de la CTA, que como la del mandatario provincial, ingresó en tribunales federales, también aludió al artículo del diario porteño.

En esa nota, publicada por el periodista Hugo Alconada Mon, se hizo referencia a informes secretos elaborados por la SIDE, en los que se monitoreaban actividades políticas y sindicales completamente lícitas, como marchas de jubilados, actores culturales y protestas gremiales.

Los informes detallan fechas, horarios, recorridos y hasta nombres de dirigentes involucrados, pero no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional y, por lo informado, tendría por objetivo exclusivo anticipar acciones opositoras, en violación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520), entre otras irregularidades.

Desde las CTA aseguraron que «no hay justificación legal ni judicial para que estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario de nuestro país» y exigieron que «se investigue hasta las últimas consecuencias ya que es un hecho de una gravedad institucional enorme«.