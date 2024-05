Fuerte denuncia en la Legislatura: un diputado de Neuquén dijo que fue víctima de una grabación «ilegal»

La interna entre los diputados que llegaron a la Legislatura con el partido Cumplir llegó a un punto sin retorno en la Legislatura de Neuquén. En la sesión de esta semana, Alberto Bruno, quien formó una bancada nueva junto a Guillermo Monzani y Cecilia Papa llamada Hacemos Neuquén, aseguró que había sido «víctima» de una grabación no autorizada por su excompañera Brenda Buchiniz. Aseguró que la habría utilizado para denunciarlo por violencia de género. «Hoy siento temor de compartir un espacio con esta persona, me genera la intranquilidad de estar siendo grabado sin mi consentimiento», planteó.

Bruno utilizó el momento de otros asuntos de la Cámara para exponer una situación que ocurrió en su exbloque político. «Me enteré hace unos meses, a posteriori, que fui víctima, que habían violado mi intimidad. Violaron mi intimidad porque, en una reunión que se generó en mi despacho, en ese momento estábamos en Cumplir, estaba la diputada Papa, Monzani, la había convocado Buchiniz y estaba uno de los asesores, Carlos Eguía, se generó una grabación oculta, sin ninguna autorización de ninguno de los presentes, con el solo hecho de generar una falsa denuncia por violencia de género», manifestó.

Según Bruno, la legisladora Buchiniz, que hoy integra el bloque unipersonal Cumplir-La Libertad Avanza, acudió a la justicia laboral para denunciarlo utilizando una grabación de ese encuentro. Dijo que «se quería proteger de amenazas de publicar imágenes».

El legislador leyó una resolución judicial del 11 de marzo donde quedó liberado de una medida cautelar preventiva que le había ordenado el 12 de enero a raíz de esa denuncia y dijo que el juez había considerado que «los hechos que dieron origen al proceso se produjeron en una reunión privada».

«La grabación no autorizada es un método ilegal, esto es lo que me hace no estar cómodo en la Legislatura. La semana pasada hubo una reunión privada con unos 20 diputados y cuando entró Buchiniz me corrió un escalofrío», planteó Bruno.

Y cuestionó que la misma legisladora esta semana presentó un paquete de leyes vinculadas a temas de violencia de género. «Quien hace una falsa denuncia después pretende ser abanderada contra la violencia de género. Hoy siento temor de compartir un espacio con esta persona, me genera la intranquilidad de estar siendo grabado sin mi consentimiento», dijo a los demás diputados.

El descargo de Buchiniz por la grabación «ilegal»

La diputada Brenda Buchiniz describió la exposición de Bruno como un «circo berreta» y cuestionó que «si se siente incómodo es porque mi presencia le recuerda que no resiste un archivo».

Planteó que «traicionó al electorado porque llegó a su banca con una bandera que desconoce y de la que reniega». «Se ganó la banca con la bandera del liberalismo y de Milei y hoy la usa para hablar en contra del gobierno nacional», criticó.

Defendió que fue «víctima de violencia» y sostuvo que eligió «resolverlo como corresponde, en la justicia». «La persona a la que responde es un experto en escraches», acusó en relación con Carlos Eguía, quien fue el candidato a gobernador de los cuatro diputados del partido Cumplir y que hoy continúa como asesor de quienes integran Hacemos Neuquén.

Sobre la supuesta grabación, no aclaró si había sucedido o no.

Los compañeros de bancada de Bruno también salieron en su defensa, pero ningún diputado más se involucró en el cruce. Monzani pidió la palabra para «ratificar que todo lo que sucedió fue en esos términos» y Papa también manifestó su apoyo al legislador. «Yo también me encontraba en esa reunión y me pareció una grave violación a su privacidad», aseguró.