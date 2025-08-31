Fuerza Patria lanzó la campaña con un acto en Cutral Co y pidió no votar diputados y senadores «camaleones»

La alianza kirchnerista Fuerza Patria lanzó este domingo su campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre con un acto en Cutral Co. Junto a las candidatas Silvia Sapag y Beatriz Gentile, el espacio que busca retener sus bancas en el Congreso, llamaron a votar «diputados y senadores que realmente se comprometan con lo que han dicho». «No queremos diputados con peluca, camaleones o camaleonas ni los que esperan la llamada por teléfono para saber cómo hay que votar», plantearon.

El acto se realizó en un salón del barrio Parque Este de Cutral Con con los integrantes de la lista y referentes de los partidos que integran la alianza Fuerza Patria.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y primera candidata a diputada nacional, centró su discurso en la necesidad de recuperar en el país «la agenda del bienestar» y afirmó que, para eso, «hay que recuperar el Congreso porque es el único que está frenando el avance de los hermanos Milei».

Por eso pidió votar «diputados y senadores que realmente se comprometan con lo que han dicho». «No queremos diputados con peluca, camaleones o camaleonas, no queremos los que esperan la llamada por teléfono para saber cómo hay que votar: si hay que esconderse para no dar quórum o si hay que faltar a la sesión», cuestionó en referencia a Pablo Cervi y Tanya Bertoldi, actuales legisladores de Neuquén en la Cámara Baja.

Gentile sostuvo que los diputados «nos representan a nosotros, al pueblo, no representan al Ejecutivo ni provincial ni nacional». «El 26 de octubre no hay otra lista posible que Fuerza Patria para frenar el avance de Milei», insistió.

El segundo candidato a senador, Sebastián Villegas, resaltó que se juegan «dos modelos políticos y dos Argentina» en la elección nacional y resaltó que «no vamos a evaluar al Ejecutivo provincial», en relación con la campaña de La Neuquinidad de Rolando Figueroa. «Está en juego la defensa de todo el país», alertó.

Por su parte, la senadora y cabeza de lista para renovar su banca en la Cámara Alta, Silvia Sapag, afirmó: «No queremos perder la Patagonia, nuestros recursos, no queremos perder el agua de nuestros ríos, nuestras industrias, comercios o trabajos».

«No queremos que porque estemos empleados en el Estado nos traten mal. No queremos que a nuestros viejos los golpeen todos los miércoles y que a las personas con discapacidad se las traten tan mal», cuestionó.