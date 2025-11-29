Fuerza Patria pierde peso en el Congreso: quién es el gobernador que armará su propio bloque en el Senado

La reconfiguración del Congreso para la segunda etapa del gobierno de Javier Milei tuvo una novedad de alto impacto este sábado. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció que conformará su propio bloque cuando ingrese al Senado. De esta manera, Fuerza Patria pierde un aliado con mucho peso, mientras La Libertad Avanza sigue sumando legisladores a sus filas.

Según informó Infobae, el actual mandatario santiagueño ingresará a la Cámara alta bajo su antiguo sello: Frente Cívico por Santiago. El mismo también contará con la presencia de Elia Moreno, su compañera de lista en las elecciones de octubre.

Zamora fue un aliado clave durante la presidencia de Cristina Kirchner para mantener la convivencia parlamentaria en su gestión.

Inclusive, en el 2014, fue elegido como presidente provisional del Senado, integrando así la línea de sucesión hasta diciembre de 2015.

Su reciente reunión con el nuevo ministro de Interior, Diego Santili, en marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas del oficialismo causó inquietud en el kirchnerismo.

Con la consolidación de una banca independiente en el peronismo, se complica la estrategia que venía planificando la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner.

Desde el entorno del presidente del bloque de Fuerza Patria, José Mayans, aún hay cierto optimismo por retener a Zamora, como así también al resto de los gobernadores peronistas, quienes planifican encarar una nueva relación con Milei.

Cuál es el impacto de la salida de Zamora de Fuerza Patria

La alianza entre Zamora y los K consiguió tres bancas en el Senado en Santiago del Estero: el gobernador y Moreno encabezaron una de las listas, mientras que José “Pichón” Neder, por Fuerza Patria, renovó su banca y continuará alineado con el kirchnerismo.

Sin los representantes santiagueños, el bloque de Fuerza Patria en el Senado -que pasó de 34 a 28 miembros por el resultado de las elecciones- quedaría aún más reducido en 26 senadores.

Además, entre los que quedaron se encuentran cuatro bancas de Convicción Federal, que ya anticiparon que no se unificarán al bloque como propuso Mayans.

Asimismo, en Diputados Zamora controla a siete legisladores, que por el momento se mantienen dentro del espacio liderado por Germán Martínez.

En caso de que el Frente Cívico se replique en la Cámara baja, el kirchnerismo quedaría aún más debilitado para ser primera minoría y mantener su influencia en espacios como el Consejo de la Magistratura.