Fuerza Patria y Juntos Defendemos Río Negro, con más fondos oficiales para la campaña

Fuerza Patria cosechó el mayor caudal de financiamiento oficial para la campaña, por su caudal de votos anterior. Foto: Archivo

La distribución de fondos oficiales otorgados por la Dirección Nacional Electoral a las fuerzas políticas que participan de la elección del 26 de octubre es dispar y el mayor caudal de fondos se lo llevan Fuerza Patria y Juntos Defendemos Río Negro, motivado con el causal de votos que tuvieron en elecciones anteriores. El PRO no recibió aportes.

El financiamiento oficial para las campañas electorales está normado y determina que las fuerzas reciben un 50% de los aportes que corresponden a la provincia distribuido en partes iguales y el otro 50% se distribuye de manera proporcional por la cantidad de votos que los partidos obtuvieron en la elección anterior para su misma categoría, en este caso Diputados en el 2023 y Senadores en 2019.

De este modo, Fuerza Patria recibió 141 millones de pesos. Ese dinero ya fue transferido a la cuenta bancaria de la alianza, según informó la Dirección Nacional Electoral el viernes. Allí se aclaró que del total, corresponden 94 millones de pesos por la categoría de senadores y 47 millones de pesos por diputados.

Juntos Defendemos Río Negro sumará 121 millones de pesos pero aún no recibió los fondos ya que figura en “orden de pago”. Estos recursos se conforman en 91 millones de pesos por la categoría de senadores y 30 millones de pesos por diputados.

La Libertad Avanza de Río Negro ya tiene acreditados unos 42 millones de pesos, de los cuales 29 corresponden a tramo senadores (que no tuvo participación en la elección 2019) y 13 millones por diputados, donde sí participó en la última elección aunque con otra denominación.

La misma cantidad de recursos obtuvo Primero Río Negro, pero en su caso todavía está en “orden de pago” la transferencia de los fondos.

El PRO no recibió fondos oficiales en esta elección porque la fuerza perdió el derecho de aporte oficial dispuesto por la Cámara Electoral Nacional. Esto se debe a un incumplimiento en la rendición de fondos de la fuerza durante la gestión del expresidente del partido Aníbal Tortoriello.

Si hubiese percibido recursos, la fuerza política podría tener una inyección de recursos incluso mayor a otras estructuras debido a su trayectoria electoral pasada.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad cosecharía más recursos por su historial de participación en las elecciones pasadas, así sumó 49 millones de pesos de los cuales 31 millones corresponden a senadores y 18 millones de pesos a diputados. En su cargo no hay cuenta bancaria declarada, según consignó el organismo electoral.

En el caso del Movimiento al Socialismo se transfirieron 34 millones de pesos, de los cuales 23 millones de pesos provienen por senadores y 11 millones de pesos por diputados.

Los aportes de particulares tiene un tope de 4,7 millones

Las fuerzas políticas también reciben aportes de particulares, ya sea personas físicas o jurídicas, que también deben declarar, pero en el caso rionegrino no está completa la información oficial disponible en la Cámara Nacional Electoral solo aparecen aportes hacia el PRO, CC-ARI y fuerzas de izquierda.

En el caso de los privados, una persona o empresa tiene un tope máximo de 4,7 millones de pesos para aportar a una fuerza política para la campaña y los partidos tienen un límite de gastos de 237 millones de pesos en la actividad proselitista que concluye esta semana.