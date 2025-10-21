El vice Pesatti, de «fundador» de Juntos a protagonista ausente del proceso electoral

Pedro Pesatti se recluyó en su función legislativa y se apartó totalmente de la campaña del oficialismo provincial. Foto: Marcelo Ochoa.

Pedro Pesatti siempre reivindicó su condición de “fundador” de Juntos Somos Río Negro, pero, actualmente, es un protagonista ausente del proceso electoral.

Su ostracismo es pleno y así seguirá hasta las elecciones del próximo domingo.

Ese estado adoptado por el vicegobernador acumuló este martes ya tres meses. Se sumergió en ese confinamiento luego del quiebre de su vínculo político con Alberto Weretilneck, que sucedió el 21 de julio cuando el gobernador lo recibió y le comunicó que Facundo López encabezaría la oferta electoral de Juntos. Ambos discreparon en las estrategias y en los compromisos previos, pero la decisión estaba tomada. Al otro día, el vice transformó su “decepción” y su enojo en un crítico posteo a la determinación del mandatario. “Fui vetado por mis ideas”, lo sintetizó.

Lo que siguió de Pesatti fue el silencio público, que se extiende por 91 días, aunque simultáneamente se apartó del oficialismo. Solo una charla con López, tras una reunión de Labor Parlamentaria, que poco modificó.

En los últimos tres meses, la agenda del vicegobernador Pesatti se circunscribió a presidir dos sesiones de la Legislatura y asistir a dos actividades.

Ese mutismo del vice alentó recelos y especulaciones, incluso entre los propios. La situación motivó un encuentro en septiembre con sus dirigentes, programado para transmitir su evaluación y, en especial, reducir “ansiedades” internas. Eso se notó, pero Pesatti poco y nada habló de lo que vendrá.

El conclave, realizado en el gremio de los trabajadores de la carne, reunió a una treintena de allegados, con una decena de miembros del equipo municipal, aunque el intendente Marcos Castro se excusó y no fue. Asistió sí su jefa de Gabinete, María Eugenia Serra. Asistencia casi perfecta de funcionarios del Poder Legislativo y, entre otros presentes, el mandamás del Concejo Deliberante, Pedro Bichara; la legisladora Marisel Cevolí y el titular del Idevi, Gastón Gutierrez.

Pesatti narró lo ocurrido y detalló las diferencias con Weretilneck frente al actual proceso. Se insinuaron como distancias de estrategias, pero mutaron a ideológicas. El vice siempre entendió que la gestión de Javier Milei perdería consenso, más allá de sus fuertes críticas a sus políticas y de sus orígenes peronistas. El gobernador pretendía posturas más mesuradas y el ascenso de López cae en esa lógica.

Describió no verse afuera de Juntos. “Fui su fundador”, repitió. “Pero -agregó- tampoco veo cómo seguir”, aludiendo a que no visualiza cómo volver a relacionarse con Weretilneck. Explicó que fue sometido a un agravio que merece una disculpa (habló de “perdón”, que explicó en un sentido más amplio), pero reconoció que tampoco visualiza esa posibilidad real.

El desandar del conflicto -si se quisiera o si fuera posible- es un punto incierto para ambos.

Pesatti se apartó del escenario público y, en estos tres meses, limitó su protagonismo al llamado a dos sesiones legislativas y solo concurrió a dos actividades institucionales: estuvo en septiembre en el debate municipal del proyecto del Centro Cultural y, la semana pasada, en el aniversario de los 50 años de la escuela de El Juncal.

En septiembre, el vice concurrió a un acto del municipio por las reformas del Centro Cultural. Foto Gentileza.

Mantuvo distancia incluso de ceremonias centrales en su historial. Por caso, no asistió este lunes al acto por la Capitalidad de Viedma, que es una conmemoración de su propia reivindicación. Lo suyo se circunscribió a la difusión de un texto rememorativo.

Esas ausencias fueron parte del debate del grupo. “No voy a donde no me quieren”, sentenció el vice frente a una referencia de la Jefa de Gabinete municipal, quien lamentó su ausencia en aquellos actos sobre iniciativas que tuvieron su innegable impulso.

Esa conclusión afectiva radica en la elección política de Weretilneck en favor de López. El papel en la campaña formó parte de la evaluación cuando ya todos degustaban empanadas.

“No voy a estar en ninguna foto”, dijo Pesatti, pero no aportó definiciones de la actitud que debía asumir el grupo, aunque algunos pusieron reparos incluso en integrantes que exponían apoyos en las redes a acciones del gobierno. A su turno, Bichara reprochó falta de reacción del sector.

El futuro fue un tema no abordado.

Fluyen sus raíces peronistas. El 17 de octubre, reivindicó al movimiento y vaticinó que la gestión de Milei lo “hará resurgir con más vigor que nunca”. Se intensifican sus contactos con esa dirigencia. Sergio Massa lo entusiasma con su pase a Fuerza Patria y planes para el 2027. Habló con el gobernador Axel Kicillof aunque, en este caso, a partir de su triunfo en la elección bonaerense.

El último candidato presidencial del peronismo ofrece el canal más activo. Ambos sí coinciden en las bajas posibilidades de Juntos en la contienda parlamentaria del domingo. Massa apoya su convicción en una encuesta que contrató, donde el frente justicialista en Río Negro obtendría un 38% de los votos, La Libertad Avanza se quedaría con un 26% y JDRN lograría un 17%.

Pesatti aguarda el resultado del domingo, pues sabe que en él también se juega parte de su destino político.