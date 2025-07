Funcionarios de Rolando Figueroa viajaron a Tratayén, pero no hubo acuerdo en el conflicto por las personerías mapuche

El conflicto entre el gobierno de Neuquén y un grupo de comunidades mapuche que reclaman ser reconocidas oficialmente no encontró una solución el martes, en la reunión que encabezó en el paraje Tratayén el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. La Provincia manifestó la voluntad de construir un diálogo con las partes, pero no llevó una definición sobre si entregará o no las personerías jurídicas. «Diálogo inútil», criticaron desde la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche.

Al gobierno le exigen que entregue el reconocimiento de cuatro comunidades que hoy no tienen papeles: Newen Kura (ubicada en Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (en el paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú).

Hacerlo implicaría abrir otro frente de conflicto porque varias de ellas están en zona de influencia de Vaca Muerta y tienen abiertas disputas territoriales, como es el caso de Fvta Xayen. Esa comunidad no reconocida ya quiso forzar en 2023 una consulta previa para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, el principal proyecto exportador de petróleo que tiene en marcha YPF.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, los funcionarios que viajaron el martes a Tratayén informaron a las comunidades «la voluntad de trabajar en pos de seguir construyendo diálogo para resolver la situaciones inconclusas de muchas comunidades de la provincia».

Entre esas situaciones, incluyeron el trabajo con las personerías jurídicas, aunque sin dar una definición sobre qué decisión tomarán respecto del reclamo.

«Diálogo inútil»

En un comunicado que difundió la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche, calificaron el encuentro como un «diálogo inútil» y cuestionaron que Tobares es «un ministro sin autoridad política para resolver conflicto alguno».

«En sus palabras resignadas y sin definición nos dejó en claro que el gobernador Rolando Ceferino Figueroa no tiene la menor voluntad política de cumplir con la ley y la Constitución Provincial», plantearon.

Si bien no adelantaron medidas de fuerza, amenazaron con que la «paz social y seguridad jurídica» en Vaca Muerta que el mandatario destacó en su gira por Estados Unidos «no existe».