Funcionarios denunciados por abuso: Gutiérrez eligió el silencio, pero anticipan que evaluarán renuncias

El gobierno de Neuquén se refirió hoy a las denuncias de abuso sexual que, en menos de una semana, involucraron a dos subsecretarios de Omar Gutiérrez y ratificó su postura de esperar a que puedan ejercer «su legítimo derecho a defensa». El jefe de Gabinete, Sebastián González, informó que tanto Adrián Urrutia (Diversidad) como Ernesto Seguel (Trabajo) solicitaron 45 días de licencia y señaló que, recién cuando avancen las causas en la justicia se evaluará «si es pertinente» pedirles la renuncia. Poco después se conoció que uno de ellos la presentó y fue aceptada por el gobierno.

González participó hoy de un acto de inauguración de 12 cuadras de asfalto junto al intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el propio gobernador Gutiérrez. El mandatario dialogó con la prensa para destacar las obras del municipio y su programa de «justicia social barrial», pero se retiró cuando RÍO NEGRO le pidió saber qué pasaría con los subsecretarios denunciados.

«Estos dos funcionarios han empezado a ejercer su legítimo derecho a la defensa. Se han tomado los dos licencia, a los dos se les ha indicado el cumplimieto de las medidas de restricción de acercamiento sobre las personas denunciantes. En principio ninguno de los dos está ejerciendo funciones laborales», contestó el jefe de Gabinete.

Si bien el gobierno había informado ayer a la noche que a Seguel se le había pedido que cumpla sus funciones por teletrabajo durante 45 días, González añadió que «hoy a la mañana» solicitó una licencia «para poder dedicarse full time al desarrollo de su defensa en la causa en la que está involucrado». En cuanto a Urrutia, el ministerio de Mujeres y Diversidad también le había pedido que «se abstenga de concurrir a la oficina laboral por el plazo de 45 días». Hoy el funcionario denunciado comunicó que presentó la renuncia y se defendió diciendo que jamás ejerció violencia ni tuvo «intenciones de acosar sexualmente a nadie». El gobierno aceptó la dimisión este mediodía.

«¿No se evalúa un pedido de renuncia?», había insistido RÍO NEGRO.

«Los pedidos de renuncia o las renuncias de todos los funcionarios del gabinete están a consideración del señor gobernador. Lo que hay ahora abierta es una causa en el fuero laboral, con traslado al fuero penal, y ahí tendrán que desarrollarse los pedidos de prueba y el ejercicio de los derechos que comentaba recién. En función del avance de estas causas, se verá a continuación si es pertinente o no avanzar en otras medidas», afirmó González.

Evaluó que las medidas tomadas hasta ahora son las que marca la ley para «preservar a las personas que han denunciado una vulneración de sus derechos laborales y de otra índole». «Estas personas están preservadas, se ha garantizado que no van a tener contacto con las personas a las que ella acusan. Está garantizado su derecho laboral y todo lo que marca la ley 2786″, aseguró.

Como las medidas cautelares fueron tomadas a posterioridad de que publicó este diario las denuncias, se le consultó también al funcionario si no tenían conocimiento previo de las acusaciones. «Que yo sepa no, al menos a mí no me consta», planteó González.

El Estado no tiene protocolo para denunciar violencias

La subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli, también habló hoy sobre las denuncias que se conocieron la semana pasada contra Adrián Urrutia y Ernesto Seguel por acoso y abuso sexual y dijo estar «conceptualmente del lado de la víctima».

«Mucho nos ha costado a las mujeres tener, juntar, no sé si el coraje, el valor, la fuerza para denunciar, así que, desde ese lado, acompañar a las víctimas que tendrán un lugar en la Justicia porque acá estamos hablando de denuncias que se han judicializado», explicó esta mañana en diálogo con LU5.

Defendió que el gobernador dio «una pauta de trabajo muy clara con las diversidades, de trabajo con las políticas de género, donde ninguna de estas conductas es ni debe ser tolerada ni avalada».

Consultada sobre qué postura habría tomado ella respecto de ambos funcionarios, opinó que «claramente, hay que llevar adelante también una instancia administrativa si es de planta permanente y si es de planta política, es una decisión política y nada más».

«De todos sí estamos avanzando en algo que era una carencia en nuestra legislación que es el procedimiento administrativo para hacer las denuncias», adelantó. Reconoció que actualmente no existe un protocolo y que hoy se está trabajando con la subsecretaría de Mujeres para que sea «fácil y accesible» hacer las denuncias. «Yo lo asumo como que es una deuda que tenemos que trabajar más aún en el ámbito laboral después del convenio 190 de violencia o acoso laboral de todo tipo».