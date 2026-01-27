Ganancias: luego del reclamo de los gobernadores, la «mesa chica» del Gobierno analiza cambios con Luis Caputo

A menos de una semana del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional acusó recibo de la presión de las provincias y abrió una instancia de revisión sobre el punto más conflictivo de las reformas: la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas. La «mesa chica» del oficialismo se reunió este lunes para recalcular la estrategia legislativa, con la novedad de la incorporación del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, al debate político.

El encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general, Karina Milei, tuvo como eje central el pedido de los mandatarios provinciales para compensar la caída de ingresos. Como adelantó Infobae, el Gobierno comenzó a analizar formalmente los reclamos por Ganancias ante la advertencia de que la reducción de alícuotas afectará gravemente las arcas locales por tratarse de un tributo coparticipable.

La propuesta y el «freno de mano»

El nudo del conflicto radica en la intención del Ejecutivo de reducir la presión fiscal sobre las sociedades, bajando las alícuotas del 35% al 31,5% para las grandes firmas y del 30% al 27% para las medianas. Si bien el espíritu es fomentar la inversión, los gobernadores alertaron que esa medida desfinancia sus presupuestos en un año recesivo.

Ante este escenario, desde la Casa Rosada ensayan una respuesta intermedia: aseguran que, aunque se apruebe la ley, la reducción no sería de aplicación inmediata, sino que quedaría sujeta a la discrecionalidad del Ministerio de Economía «cuando lo crea conveniente». Sin embargo, esta promesa no termina de convencer a los mandatarios, que exigen certezas escritas en el texto de la ley.

Agenda cargada: reforma y Ley Penal Juvenil

La reunión también sirvió para ajustar el cronograma. El oficialismo apunta a sesionar el próximo 10 de febrero en el Senado para darle media sanción a la reforma laboral y fiscal, girándola rápidamente a Diputados.

Además, en un intento por ampliar la base de sustentación política y ganar apoyos en la opinión pública, el Gobierno definió incluir el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en el temario de febrero, una iniciativa que ya cosechó el respaldo público de gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro. Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará su gira por el interior (con visitas a Corrientes y Misiones) para intentar cerrar los votos que aún están en duda.