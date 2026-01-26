El Gobierno definió sumar la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias que tratará la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el tratamiento por la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias de febrero, además de discutirse el Proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Se definió luego de una reunión que tuvo este lunes la mesa política en Casa Rosada. Se trató de una actividad previa a viajar a Mar del Plata para el «Tour de la Gratitud».

Desde Presidencia dijeron que en el encuentro de hoy se definió «la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias» y además «se resolvió la ampliación del temario».

Se amplió el temario para las sesiones extraordinarias

Desde su cuenta personal de la red social X, Adorni compartió la foto del encuentro donde participaron la la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, confirmó el jefe de Gabinete.

Según indicó Infobae, miembros que fueron parte del intercambio en Casa Rosada dijeron luego del encuentro que incluso el temario podría sumar otras iniciativas. Hasta el momento están incluidas la ley de Reforma Laboral, Ley de Glaciares, Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario. Ahora se sumó la Ley Penal Juvenil.

Ley Penal Juvenil viene con dictamen de Diputados

El proyecto para reducir la edad de imputabilidad obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025. La norma fue diseñada en el Ministerio de Justicia.

Otro de los proyectos pertenecientes a esa área, la Reforma del Código Penal, se postergó para marzo su tratamiento con la intención de tener más tiempo

Javier Milei visitará Mar del Plata

Diego Santilli, fue el primero en abandonar el intercambio en Casa Rosada para dirigirse rumbo a la ciudad costera de Mar del Plata, destino que visitará el presidente Javier Milei para recorrer la zona céntrica y participar de la Derecha Fest que se celebra este martes. Estará junto a otros miembros del Gabinete.

El líder libertario encabezará hoy una nueva edición de su ‘Tour de la Gratitud‘. Se espera que Milei salga al balcón o a la escalinata del hotel para saludar a los turistas y seguidores que se congreguen, repitiendo las postales de euforia que ya protagonizó en visitas anteriores.

Con Infobae y Noticias Argentinas