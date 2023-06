Gennuso insistirá para conseguir el aval del Concejo y poder viajar a Europa

El intendente Gustavo Gennuso pedirá al Concejo Municipal que convoque a una sesión extraorinaria para tratar su viaje a Europa.

Ya estaba preparado para viajar a Francia porque el próximo miércoles se define la sede de la expo mundial 2027. Pero a su vez, tenía previsto aprovechar el viaje para tomarse cinco días de licencia personal. El Concejo no lo aprobó ayer en la comisión legislativa.

«El viaje a Francia es importante. Si no voy, es difícil ganar la candidatura. No habría ninguna autoridad local ni provincial. Y es lo que piden», argumentó Gennuso.

Explicó que la gobernadora Arabela Carreras no podrá viajar. Tampoco el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, «por cierre de listas».

«Solo va a viajar una autoridad del Ministerio de Turismo. Entonces necesito viajar, tal como pasó un mes y medio atrás que no iba nadie. Yo me juego el todo por esta candidatura. Es importante que esté«, indicó Gennuso.

El Emprotur le había sacado el regreso a Bariloche el 22 de junio. Pero Gennuso cambió el pasaje para cinco días después. «Cambié el boleto a mi costo. Y fue barato. Habré pagado unos 40 mil pesos. ¿Por qué? Porque nació mi nieto y el gordito ya tiene un mes. Mi hija me lo va a presentar. Entonces, en vez de volver el jueves, vuelvo el lunes. La otra vez cuando viajé, no lo pude ver«, expresó el intendente.

Gennuso descartó que la polémica desatada por los gastos personales del secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Gastón Burlón, en un viaje por Europa, haya influido en la negativa del Concejo Municipal.

«No me autorizan a quedarme. Y son unos pocos días más a mi costo. El que no entienda es solo por querer hacer daño«, cuestionó.

El intendente insistirá con el pedido esta mañana en el Concejo Municipal ya que si viaja de todas formas y no regresa el 22 como estaba previsto en principio, dejaría acéfalo al municipio, según explicó la presidenta del Concejo Natalia Almonacid. En la comisión legislativa, otros concejales manifestaron que, en ese caso, correspondería que tome intervención el Tribunal de Contralor.

«Vamos a hacer una presentación hoy proque la autorización me la tiene que dar el Concejo en sesión. La comisión legislativa fue un preanuncio, pero solo dos no aprobaron. Pero es una locura. El año pasado me hicieron lo mismo cuando no me autorizaorn el viaje. Tiene que ver con una movida política de odio en el Concejo«, indicó.