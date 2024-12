Gloria Ruiz, frente a frente con diputados: esperan que hoy vaya a la Legislatura con su descargo

La comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá hoy a las 14 a esperar a la vicegobernadora Gloria Ruiz, convocada para ejercer su derecho a defensa y explicar las irregularidades que encontraron los diputados que iniciaron la investigación en su contra. La funcionaria está a las puertas de una votación, la semana que viene, que podría apartarla del cargo definitivamente por “inhabilidad moral”.

Ayer usó la previa para ampliar su denuncia contra diputados y ministros y publicó un video en redes sociales donde animó al gobernador Rolando Figueroa a que “denuncie antes de que la prueba lo rebalsen”.

Ruiz está convocada este viernes a las 14 a que ejerza su derecho a defensa respecto del informe que elaboró la comisión investigadora de la Legislatura recomendando su “inhabilidad moral”. Los diputados enumeraron una serie de hechos irregulares de su gestión como vicegobernadora que incluyen el uso indebido de fondos públicos, contrataciones directas irregulares y sobreprecios, falsedad en declaraciones patrimoniales y declaraciones en medios públicos, designaciones irregulares y nepotismo y obstrucción al control externo.

La recopilación cuestiona la designación de al menos 13 familiares y allegados sin idoneidad acreditada para los cargos que le costaban a la Legislatura unos 54,7 millones de pesos mensuales y también la contratación de funcionarios por interpósita persona, es decir, que cobraban a través de un tercero que no cumplía funciones como el caso del director de Prensa, Pablo Schapira, y su esposa María Angélica Cowper.

Además, el informe advierte sobre contrataciones directas por encima de los límites permitidos, el pago de supuestos sobreprecios y, lo más importante, el aparente “falseamiento” de la declaración de fondos que hizo para comprar una camioneta 0 kilómetro, entre otros hechos.

Por la compra de la Toyota SW4 tiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la fiscalía de Delitos Económicos.

La destitución se votará la semana que viene

Si la vicegobernadora asiste hoy a la comisión a enfrentar las acusaciones, como anticipó ayer a Diario RÍO NEGRO su abogado Carlos Broitman, será la primera vez que dé explicaciones frente a los diputados, quienes la suspendieron del cargo preventivamente el 27 de noviembre pasado. Hasta el momento, solo intentó justificar parcialmente en la prensa algunos hechos, como el de la compra de la camioneta, pero con versiones que han sido hasta contradictorias.

Por lo que se explicó ayer, Ruiz no está obligada a confirmar si asistirá o no a ejercer su defensa: los legisladores que integran Asuntos Constitucionales se reunirán hoy en el horario convocado y “si viene, viene; si no, se dejará constancia de que no asistió”.

Este viernes es el fin del plazo de tres días que la comisión le dio a la vicegobernadora ara que haga su descargo, que también podría presentar por escrito. Si hoy no solicita la extensión de tres días que prevé el procedimiento, la Cámara quedará en condiciones de convocar a sesión especial para evaluar su “inhabilidad moral” a principios de la semana que viene.

El factor Kueider podría complicar a Gloria Ruiz

Una de las alternativas es que el martes se reúna la comisión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque y que el miércoles sea la sesión especial para votar su eventual destitución.

El mecanismo requiere dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura, es decir, 24 votos. El antecedente del senador entrerriano Edgardo Kueider, expulsado ayer de la Cámara Alta justamente por “inhabilidad moral”, probablemente configure una mala noticia para Ruiz.

Unión por la Patria, que en la Legislatura había cuestionado el mecanismo, ahora quedó comprometido porque fue el que pidió aplicarlo con excepcional celeridad para destituir al dirigente.