GNL de Vaca Muerta: Techint evalúa un recurso antidumping contra la firma de India por los tubos 

La batalla por la provisión de los tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Punta Colorada abrió un capítulo de alto voltaje. Lejos de aceptar la derrota comercial, el Grupo Techint no se quedará de brazos cruzados y, según fuentes cercanas al conglomerado, evalúan iniciar una investigación por supuesto dumping contra Welspun, la firma india que ganó la compulsa.

Según anticipó Clarín, el conflicto estalla luego de que el consorcio Southern Energy (integrado por YPF, PAE, Pampa Energía y Golar) adjudicó la obra a la empresa asiática por presentar una oferta un 40% más barata que la local. Sin embargo, desde Techint sostienen que esa diferencia es «falsa» y producto de una competencia desleal basada en subsidios estatales y uso de acero chino a precio vil.

El contrapunto no es solo comercial; tiene una fuerte carga política. El ministro Federico Sturzenegger salió a cruzar públicamente a la siderúrgica, calificando de ‘indefendible’ la pretensión de que el consorcio pague sobreprecios en nombre de la industria local. El Gobierno eligió priorizar la baja del ‘costo argentino’ y la rentabilidad de Vaca Muerta, aun al precio de abrir un frente de conflicto directo con el grupo empresario.

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

Qué es el «dumping» y por qué se considera competencia desleal

En el comercio internacional, el «dumping» es una práctica condenada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que consiste en vender un producto en el extranjero a un precio inferior al que se vende en su propio país de origen, o incluso por debajo de su costo de producción.

El objetivo de esta maniobra suele ser eliminar a la competencia local mediante «precios predatorios» para ganar cuota de mercado rápidamente. En este caso puntual, el argumento de Techint es que la empresa india Welspun no es más barata por ser más eficiente, sino porque recibe subsidios del Estado indio y utiliza acero chino a precio vil.

Esto genera una «cancha inclinada» donde la industria argentina, que paga impuestos y costos reales sin esa ayuda estatal, no puede competir en igualdad de condiciones.

El antecedente «Trump» y la defensa del consorcio

La estrategia de Techint se apoya en un antecedente de peso: en 2018, la gestión de Donald Trump sancionó a Welspun tras determinar que incurría en un dumping del 50% y recibía subsidios del 541% para introducir sus tubos en el mercado norteamericano. «Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional (vía RIGI), se financia el trabajo en la India y China», citó Clarín a una fuente del grupo.

Del otro lado, las petroleras defienden la adjudicación. Aseguran que Welspun cumplió todos los requisitos técnicos y la cronología que manejan deja en «offside» a la firma local:

Techint presentó una primera oferta con un sobrecosto del 45% (US$ 290 millones).

Luego bajó a US$ 280 millones (40% de brecha).

Recién el 6 de enero, con el proceso cerrado, ofreció «igualar» la oferta india, propuesta que fue rechazada por extemporánea.

La tensión promete escalar en las próximas semanas, cuando se defina la segunda parte de la obra: la construcción del gasoducto. Allí, Techint vuelve a competir (asociada con SACDE) en una licitación que se adjudicará antes del 31 de marzo.