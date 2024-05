Grabois y Recalde apuntaron contra Francos y la Ley Bases: «Si no hay una Banelco, pega en el palo»

La firma del dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado generó sospechas por parte del kirchnerismo. Desde el sector partidario advirtieron que «si acá no hay una Banelco, pega en el palo» y apuntaron directamente con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

«Si hicieron un cambio no sabemos cuál es, no sabemos qué vamos a votar, no conocemos el nuevo dictamen«, se quejó el senador nacional de Unión por la Patria, Mariano Recalde.

En diálogo con Gente de Bien (Metro 95.1), el dirigente camporista denunció que la iniciativa libertaria «promueve los tarifazos, la destrucción de la industria nacional y mucha gente no se va a poder jubilar«, por lo que insistió en que «no hay una sola modificación de la Ley Bases que beneficie a la gente«.

Al referirse al dictamen que acordó Francos tras distintas reuniones con senadores, Recalde comentó que tiene sospechas sobre las negociaciones: «Hay un montón de mecanismos y no descarto que haya corrupción. No descarto, como sucedió en otras épocas en el Senado, la existencia de la Banelco o cosas más oscuras«.

Grabois señaló dudas en torno al dictamen de Ley Bases

En el mismo sentido se expresó el líder de la UTEP, Juan Grabois, quien expresó: «Si acá no hay una Banelco, le pega en el palo«.

«Hay cosas que llaman la atención. Si vos sabés cuáles son los intereses que defendés y tenés las convicciones firmes, te podés reunir con cualquiera en cualquier lado. El problema es cuando se ve en los hechos que no estás defendiendo los intereses que decís defender», manifestó.

Y concluyó: «Éso es lo que creo que va a pasar en la votación del Senado«.

Qué fue la Ley Banelco

La Ley Banelco fue una ley de reforma laboral aprobada en Argentina en abril de 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La ley recibió este nombre debido a las acusaciones de corrupción que se hicieron sobre el gobierno de De la Rúa, quien habría pagado sobornos a senadores para que votaran a favor de la ley.

La ley introdujo una serie de cambios en la legislación laboral argentina, entre los que destacan:

– La extensión del período de prueba de 1 a 6 meses, con opción de renovación.

– La eliminación por dos años de los convenios de ultraactividad anteriores a 1975.

– La posibilidad de habilitar convenios por empresa, en lugar de por rama o actividad.

– La creación del Servicio Federal de Mediación y Arbitraje.

La ley fue aprobada con el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido gobernante en ese momento, y de la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato argentino. Sin embargo, fue fuertemente criticada por los opositores al gobierno, quienes la acusaron de favorecer a los empresarios y de perjudicar a los trabajadores.

Las principales críticas a la ley se centraron en los siguientes puntos:

– La extensión del período de prueba permitiría a las empresas despedir a los trabajadores con mayor facilidad.

– La eliminación de los convenios de ultraactividad dificultaría la negociación colectiva de los trabajadores.

– La posibilidad de habilitar convenios por empresa permitiría a las empresas negociar condiciones laborales más favorables con los trabajadores.

– La creación del Servicio Federal de Mediación y Arbitraje podría reducir el poder de los sindicatos.

La Ley Banelco fue derogada en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Con información de Noticias Argentinas