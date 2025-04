Guillermo Francos negó injerencia estatal en $LIBRA, pero admitió reuniones con los empresarios del token

En una punzante interpelación en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desvinculó a Javier Milei y su hermana Karina del proyecto $LIBRA y negó cualquier coordinación y participación del Estado. Afirmó que el presidente «tomó información pública» para publicar el tuit, pero la oposición advirtió que hasta ese momento la criptomoneda era desconocida. Además, el funcionario aclaró que el primer mandatario no se constituyó como denunciante porque para él no ocurrió una estafa.

Francos dejó interrogantes abiertos sobre el hecho ocurrido el 14 de febrero, cuando Milei promocionó la token $LIBRA y luego eliminó la publicación, dejando un tendal de inversores afectados por la suba y repentino desplome de la cotización. Por su parte, los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, pegaron el faltazo y volverán a ser citados bajo presión opositora para el 14 de mayo.

El jefe de Gabinete optó por repetir el libreto de Milei en entrevistas periodísticas. “Las cuestiones relativas a $LIBRA no versan sobre hechos o actos de gobierno. El presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva La Libertad y la moneda $LIBRA. No existe relación del presidente ni funcionarios con las personas y proyectos aludidos”, sentenció Francos al leer un descargo inicial.

En ese sentido, insistió en que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, funcionarios o asesores en el proyecto, ni hubo ninguna relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso acuerdo o participación de ninguna índole. Tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Estado para promover este emprendimiento ni se establecieron pautas oficiales”.

“El Estado no ha tenido injerencia, responsabilidad, compromiso ni beneficio sobre este proyecto”, repitió Francos, y agregó que “el proyecto Viva La Libertad es un emprendimiento entre privados” y “los detalles específicos del caso son ajenos al conocimiento del Estado Nacional”.

Preguntas a fondo

De entrada, el funcionario fue acorralado por el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), quien reporta al dirigente Juan Grabois, querellante en la causa judicial. Hagman preguntó cómo obtuvo Milei la información para comprar el token, ya que “no hay ningún registro de que el número de contrato y la página web del proyecto tuvieran estado público antes del tuit del presidente, que fue la primera persona en el mundo en dar a conocer el proyecto”. Francos se limitó a decir que “el presidente tomó la información pública”, pero no dio mayores precisiones y quedó descolocado.

Ante otra pregunta de Nicolás Massot (Encuentro Federal) acerca de por qué, si Milei efectivamente fue engañado, no se constituye como denunciante, afirmó: “Hasta ahora el presidente no considera que sea una estafa. Es algo que tiene que decir la Justicia”.

Según Francos, Milei difundió el emprendimiento porque “le pareció una buena idea obtener financiamiento privado para empresas que habitualmente no pueden acceder”, pero ante una consulta de Mónica Frade (Coalición Cívica) dijo no tener un listado de las pymes que iban a verse beneficiadas con el proyecto $LIBRA. “¿Adonde están los fondos millonarios recaudados por $LIBRA?”, le preguntó Pablo Juliano (Democracia para Siempre). “No tengo idea”, admitió Francos.

Asimismo, le contestó al cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) que el tuit “fue una decisión personal del presidente que no estuvo en conocimiento de ningún funcionario ni miembro del Gabinete”. Y aclaró que eliminó la publicación “porque vio que se había generado una repercusión negativa sobre el posteo y le pareció pertinente retirarlo”.

Francos también negó que el Gobierno haya organizado el Tech Forum, el evento tecnológico que Milei compartió con empresarios ligados a $LIBRA. Pero se mostró dubitativo cuando Hagman le mostró el flyer del encuentro (que el legislador calificó como “clandestino”) con el logo oficial. “No tengo esa información”, balbuceó el funcionario.

El Tech Forum fue organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy el 19 de octubre de 2024. Francos ratificó que en el evento tecnológico el presidente conoció a los empresarios Hayden Davis y Julian Peh. También confirmó las tres reuniones que mantuvo Milei con esas personas en septiembre, octubre y enero en Casa Rosada y en el Hotel Libertador, pero no abundó en el contenido.

En ese sentido, aclaró que Karina Milei “autoriza los ingresos a la Casa Rosada, pero la mera autorización no implica la participación en el evento”. De esa manera, desligó a la secretaria general de la Presidencia, señalada por hacer de “puente” con los hombres de negocios, dinero mediante.

Francos también le quitó responsabilidad a Cúneo Libarona, luego de que Milei diera a entender, en una entrevista periodística, que estaba a cargo de las cuestiones legales. “El presidente quiso decir que lo iba a consultar (al ministro), pero no que lo iba a representar”, aclaró el ministro interpelado.

Presión por los ministros

La oposición puso el grito en el cielo por Caputo y Cúneo Libarona. La ausencia de los funcionarios generó una polémica que insumió dos horas de cruces y gritos y demoró el ingreso de Francos al recinto. Finalmente, en un cuarto intermedio que se realizó entrada la noche, el presidente de la Cámara, Martín Menem, accedió bajo presión de jefes de bloque opositores a citar a los ministros nuevamente para el próximo miércoles 14 de mayo.

Al inicio de la sesión, Cecilia Moreau (Unión por la Patria) había intentado votar un cuarto intermedio hasta el martes 13 de mayo para que los ministros volvieran a ser citados, pero no había habido acuerdo. Finalmente, la oposición le dio un ultimátum a Menem en privado, y el riojano cedió.

Por su parte, el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) no logró que se vote una moción de censura contra Francos, que en la práctica implica su expulsión. “El jefe de Gabinete es el responsable político y la obligación de los ministros de comparecer no es una regla discutible. Este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros puedan inasistir frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos de extrema gravedad”, planteó Carbajal.



Minutos antes del inicio de la sesión, Cúneo envió una nota a Menem en la que informó que no asistió por “compromisos urgentes asumidos previamente (sic) en el ámbito del Ministerio de Justicia”. Y agregó que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada por el Ejecutivo ya concluyó su tarea y envió la información a la Justicia. Además, se puso a disposición de Diputados para responder, pero por escrito.

En el caso de Caputo (quien acarrea un historial de ausencias en el Congreso) arguyó “cuestiones de agenda impostergables”, y también se ofreció a informar por escrito, “sin perjuicio de que el Ministerio a su cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA ni posee información acerca de aquellas”.

La comisión investigadora del caso $LIBRA se reunirá por primera vez este miércoles a las 10 y oficialismo y oposición trabajan para quebrar el empate en 14 con el que quedó conformado el cuerpo. Si La Libertad Avanza logra bloquear su conformación, los bloques no oficialistas analizan pedir que se vote al presidente en la sesión del 14 de mayo.

Corresponsalía Buenos Aires