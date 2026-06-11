Quién es Kelci-Rose Bowers, la futbolista e influencer que conquistó a Marcos Senesi y fue viral tras la convocatoria
Kelci, pareja de Senesi, tuvo su momento viral en Argentina luego de celebrar con entusiasmo la oportunidad que tendrá el defensor de vivir su primera experiencia mundialista.
Mientras Marcos Senesi se prepara para cumplir el sueño de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, todas las miradas también se posaron sobre su pareja, Kelci-Rose Bowers, una joven futbolista inglesa que combina deporte, moda y redes sociales.
Con apenas 22 años, Kelci-Rose logró construir una identidad propia dentro y fuera de las canchas. Además de su carrera deportiva, se convirtió en una referente de estilo para miles de seguidores, gracias a un perfil que mezcla looks urbanos, outfits elegantes y prendas deportivas que comparte habitualmente en sus redes sociales.
La futbolista supera los 200 mil seguidores y cada publicación suele generar gran repercusión entre quienes siguen las últimas tendencias vinculadas al deporte y la moda.
🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026
What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9
Una historia de amor nacida en Inglaterra
La relación entre Kelci-Rose y Senesi comenzó durante la etapa del defensor argentino en Inglaterra. Ambos coincidieron en el entorno del club y con el paso del tiempo oficializaron su romance a través de las redes sociales.
Desde entonces, la pareja se mostró unida tanto en eventos deportivos como en distintos viajes y momentos de la vida cotidiana. Incluso participaron juntos en campañas promocionales y publicaciones vinculadas al mundo del fútbol.
La noticia de la convocatoria de Senesi para integrar el plantel argentino que disputará la Copa del Mundo sorprendió a ambos mientras disfrutaban de unas vacaciones en Ibiza. Kelci celebró con entusiasmo la oportunidad que tendrá el defensor de vivir su primera experiencia mundialista.
Moda y deporte, su sello distintivo
Más allá de su desempeño deportivo, Kelci-Rose se destaca por un estilo personal que combina prendas de diseño, accesorios llamativos y una marcada influencia de la moda urbana británica.
Su perfil refleja una tendencia cada vez más fuerte entre las nuevas generaciones de deportistas: construir una imagen que trascienda la competencia y conecte con públicos interesados en la moda, el lifestyle y las redes sociales.
Con el Mundial 2026 en marcha, la joven inglesa se perfila como una de las parejas de futbolistas que más atención despertará durante la competencia, acompañando a Senesi en uno de los momentos más importantes de su carrera.
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