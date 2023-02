Gutiérrez abrirá por última vez las sesiones de la Legislatura el miércoles a las 9

La Legislatura de Neuquén reanudó hoy su actividad y se reunió en sesión preparatoria para definir las autoridades del período, elegir a los diputados que recibirán al gobernador Omar Gutiérrez el 1 de marzo y establecer el horario en el cual el mandatario dará su último discurso. Según se conoció, llegará al recinto con unos diez proyectos de ley y un repaso de lo que considera los «hitos» de su gestión.

En lo que fue la primera sesión del 2023, los diputados establecieron que Gutiérrez inaugure el 52° período ordinario desde las 9.

También votaron a la comisión de recepción que lo acompañará al ingresar: estarán las diputadas María Laura Du Plessis (MPN), Ayelén Gutiérrez (Frente de Todos), Soledad Salaburu (Frente de Todos), Teresa Rioseco (Frente de Todos), Elizabeth Campos (Democracia Cristiana), Laura Bonotti (Siempre) y Karina Montecinos (CC ARI), y los diputados Maximiliano Caparroz (MPN), Víctor Pino (MPN), José Ortuño López (MPN), Mariano Mansilla (Frente de Todos) y Raúl Muñoz (Partido Vecinal Renovador).

Ningún legislador de Juntos por el Cambio se ofreció para recibir al mandatario. Tampoco estuvieron presentes en la comisión de Labor Parlamentaria que se hizo ayer ni en la sesión de hoy.

Villone presidenta

Esta mañana, los legisladores también decidieron quiénes ocuparán la vicepresidencia primera y segunda de la Cámara durante el 2023.

Estos puestos serán clave durante los primeros meses del año, ya que deberán estar a cargo de la conducción de la Legislatura mientras dure la licencia electoral que se tomó el vicegobernador, Marcos Koopmann, hasta el 16 de abril.

Con 25 votos a favor y dos en contra del FIT, se ratificó hoy a María Fernanda Villone (MPN) en la vicepresidencia primera. Al igual que hizo hoy, continuará al frente de las próximas sesiones en reemplazo del ahora candidato a gobernador del MPN.

La diputada pidió que sea un año legislativo similar a los anteriores y que los debates se den «con el mayor de los respetos».

En cuanto a la vicepresidencia segunda, que es el tercer lugar en la línea sucesoria del gobierno, quedó nuevamente para Mariano Mansilla (Frente de Todos). A diferencia del año pasado, cuando sus compañeros de bloque se ausentaron de la sesión a modo de rechazo a su postulación, esta vez tuvo acompañamiento.

La votación fue también con 25 votos a favor y dos en contra de la izquierda. Su nominación fue hecha por la diputada Teresa Rioseco, sin más argumentos.

«En lo personal, no representa solamente una formalidad. Me considero parte de esa generación que somos hijos de la democracia y, con los años, me parece más importante respetar a los que piensan diferente que la libertad de lo que hacemos», planteó Mansilla, quien afirmó que, en esta gestión, se votaron leyes «trascendentales» como la de boleto estudiantil, el fondo anticíclico y el Compre Neuquino.