Gutiérrez habló del paro del 8M y lanzó a Koopmann como candidato

Esta mañana el Gobierno de Neuquén realizó una conferencia para lanzar las actividades por el «mes de las mujeres». Estuvieron las cinco ministras que forman parte del gabinete y las diputadas del MPN. Este el primer 8 de marzo en el que la provincia cuenta con un ministerio de las Mujeres y de la Diversidad. Su titular, María Eugenia Ferrareso resaltó que se trabaja en «romper el techo de cristal y reducir las brechas de desigualdades». Además, hubo lanzamiento para la próxima gobernación.

Ferrareso consignó que ponen a disposición una agenda dinámica, que ya cuenta con más de 55 actividades en toda la provincia, y a la que se podrá acceder con un código QR. Resaltó que mañana se hará el acto de reconocimiento a mujeres destacadas y la primera jornada de mujeres y salud, que se hará en El Chocón.

Un tema central de la conferencia fue caracterizar el paro internacional de mañana, teniendo en cuenta que el Gobierno eximió a sus trabajadoras de asistir al lugar donde desempeñan sus tareas.

«Si mañana no nos encuentran a alguna de nosotras en nuestro lugar de trabajo, discúlpennos, estamos de paro, estamos marchando, por la verdadera igualdad real», cerró su alocución Ferrareso, antes de presentar un video .

La subsecretaria de Mujeres, Patricia Maistegui retomó el tema del paro para decir que no solo no se trabaja sino que se muestra todo el trabajo que se viene realizando. «No es un paro para reclamar aumento salarial, sino que (…) significa el retiro de las mujeres de los espacios laborales para que se visibilice el aporte que estas hacen», detalló.

El otro que habló del paro fue el gobernador, Omar Gutiérrez, para describirlo como él lo entendía. «Mañana no es un día de paro, mañana es un día en el cual he firmado el decreto 383 por el cual el colectivo femenino, el cual es y queremos reconocer, gran hacedor y causal de cada uno de los logros de igualdad de oportunidades de nuestras mujeres, en la órbita del sector público, nuestras mujeres tienen el derecho (…) de visibilizar transitando nuestras calles, para nuevamente desde el hacer, desde el saber, poder demostrarnos cuál es el camino para acompañarlas y fortalecer esta política de igualdad de género», explicó.

Otro punto fue el rol de los hombres. El vicegobernador Marcos Koopmann fue el segundo en hablar y le dijo a Ferrareso que no tenía que pedir disculpas: «los que tenemos que reflexionar somos los varones». Además, consideró que es fundamental prestar especial atención a la sostenibilidad de la igualdad de derechos.

«Los discursos de los varones me están conmoviendo (…) porque estamos entendiendo que queremos una vida igualitaria», expresó Maistegui.

Gutiérrez habló de «manifestaciones residuales» de «origen patriarcal» que, aseguró, son «cada vez menores». Además pidió la máxima severidad y todo el peso de la ley «para que nunca más se repita lo que pasó en Palermo (…) que fue un acto de violadores hombres, fueron hombres violadores los que llevaron adelante lo q pasó, no fue una violación en manada, no fueron animales, fueron seres humanos, fueron hombres».

El lanzamiento de Koopmann

Hubo algunos aspectos por fuera de la agenda del Día de la Mujer Trabajadora. Uno fue que el gobernador comenzó su alocución recordando que se cumplen 10 años del asesinato del policía José Aigo, para luego pasar a lo que refería específicamente al 8M y resaltar que se presentará el proyecto de ley de presupuesto con perspectiva de género. Además, aprovechó la oportunidad para volver a pedir paz en Ucrania.

El otro fue el lanzamiento de Koopmann como candidato. La referencia al vicegobernador era una constante de quienes tomar el micrófono y no es desconocido que es el centro de una campaña para posicionarlo como el futuro candidato a gobernador del MPN.

Gutiérrez fue más directo: «quiero decir con total claridad, no son tiempos para improvisaciones, nosotros en el marco de lo que pasa y de la transición energética nos jugamos muchísimo, en estos dos años y los cuatro por delante (…) no es tiempo para que nos conduzcan personas que no están probas y comprobadas al frente de la batalla y en esto incluyo (…) al actual vicegobernador Marcos Koopmann». Resaltó que conoce el «ADN neuquino» y que tiene capacidad de escucha para construir consensos.

«Busqué y busqué» se justificó finalmente para explicar que no tuvo compañeras mujeres en sus fórmulas a la gobernación, pero se comprometió a trabajar para que la próxima candidatura tenga paridad de género. El secreto a voces es que ese rol caerá sobre Ferrareso.