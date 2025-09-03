Prorrogaron por diez días más el secreto de sumario en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

El juez Sebastián Casanello y una decisión en la causa que involucra a Andis. Foto: Gentileza NA.

El juez federal Sebastián Casanello prorrogó por diez días más el secreto de sumario en la causa sobre presuntas coimas en Discapacidad. Una investigación que comenzó cuando se conocieron audios atribuidos al extitular de Andis, Diego Spagnuolo.

Presuntas coimas en Discapacidad: los imputados seguirán sin acceso al expediente

La decisión se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de grabaciones donde Spagnuolo hace referencia a presuntos pedidos de ‘retornos’ a laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina.

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos se impuso secreto de sumario que acaba de prórrogarse. Esto implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

Casanello tiene pendiente de resolución dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina vinculados a la eventual nulidad de la causa y a cosa juzgada.

Hubo nuevos allanamientos en Andis y en la drogueria Suizo Argentina

El viernes pasado, Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en sedes de Andis y en la Droguería Suizo Argentina en busca de evidencia sobre presuntas coimas, indicaron fuentes judiciales.

Un día antes, el extitular de Andis, Diego Spagnuolo, se presentara ante el fiscal Franco Picardo y designara abogados.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad, el Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia Federal las grabaciones realizadas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se trata de una «operación de inteligencia ilegal» que busca «desestabilizar el país«.

Noticias Argentinas