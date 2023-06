¿Habrá ministerio de Mujeres y Diversidad en el gobierno de Rolando Figueroa?

Cada gobierno planifica la estructura de su gabinete. ¿Existe una gestión sin ministerio de Economía? Imposible. Ahora hay otras áreas que se presumen negociables, cuya continuidad nadie se atreve a garantizar.

El ministerio de Mujeres y Diversidad se creó en Neuquén en 2021, durante el segundo mandato de Omar Gutiérrez (MPN), antecedido por la experiencia nacional que inauguró el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), en 2019. Esta jerarquización del área –antes tenía un rango inferior– no se produjo de arriba hacia abajo, sino que nació al calor de las manifestaciones callejeras que reclamaban (y aún lo hacen) mejores condiciones de vida para las mujeres, lesbianas, gays, personas trans y no binarias que atraviesan desigualdades medibles: menor participación en el mercado laboral, brecha salarial, violencias machistas.

«Se puede pensar la posibilidad de un ministerio porque hay agendas de los movimientos que instalan esa posibilidad. Y eso no quiere decir que los movimientos sí o sí estemos peleando crear un ministerio, pero son las salidas del Estado, de los gobiernos, de la política a una demanda. Estos espacios me parece a mí que no existirían si no hubiéramos logrado una instalación de agenda con temas específicos, pero a la vez transversales», afirmó Ruth Zurbriggen, integrante de la Colectiva Feminista La Revuelta.

Planteó que es un piso, prescindir de este ministerio significa dar un paso hacia atrás. «Tenemos que profundizar estas políticas y parte de la profundización implicará revisar qué se hace y qué no, todo el tiempo. Pero no podemos retrotraernos a gabinetes sin ministerio de las mujeres, diversidades, géneros», aseguró. Por eso consideró central definir el perfil (ver aparte).

«¿Por qué cada vez que asume un nuevo gobierno tenemos que estar teniendo miedo de que nos saquen una conquista que logramos las mujeres en las calles, ¿no?», se preguntó Ailin Aroca, referenta de Mumalá Plottier. Agregó que hay aspectos por modificar pero eso no quiere decir que «no sirva».

Siguiendo con el ejemplo de Economía, si quien está a cargo no cumple las metas a ningún dirigente se le ocurriría disolver el ministerio.

Enemigos a vencer

En la actualidad hay 24 localidades con áreas específicas de género y diversidad, indicó María Eugenia Ferraresso, la primera y única ministra de la provincia. Señaló que la mitad de los países de Latinoamérica y el Caribe tienen esta jerarquización.

Enfatizó en que es necesaria la «presencia institucional» para transversalizar las políticas de género a todo el gabinete y coordinar las acciones. En Neuquén, recién cuando se fundó el ministerio fue posible la elaboración de un presupuesto con perspectiva de género, que identifica las partidas que están destinadas a reducir las brechas de desigualdad y monitorea su implementación. El 8,2% del gasto previsto para 2023 tiene este objetivo.

Ferraresso opinó que existen identidades políticas que han elegido «las áreas de género casi como sus enemigos a vencer».

«Lamentablemente seguimos escuchando de distintos niveles cuestionamientos a que si conviene, debe o no, existir un ministerio de las mujeres a nivel nacional, a nivel provincial. Cada vez que pasa alguna situación relacionada con violencia de género, un femicidio, lo primero que hacen es cuestionar para qué tenemos un ministerio de mujeres. Y la verdad, la violencia es multidimensional, multicausal, estructural, lleva muchísimos años arraigados y un ministerio por sí solo, o varios, de un día a otro no van a cambiar una realidad. Si estamos hablando de resolver estos problemas estructurales lleva tiempo, trabajo, compromiso, continuidad y voluntad política», expresó la funcionaria.

Su propósito es lograr que antes de fin de año la Legislatura apruebe la provincialización tanto de la Línea 148, como del dispositivo de atención a varones que ejercen violencia. Destacó el programa de becas educativas para personas trans y el de acompañamiento a infancias y adolescencias diversas.

Uno de los momentos críticos de su gestión de dos años fue la renuncia del subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia, denunciado por abuso sexual. Esto derivó en la elaboración de un protocolo de violencia laboral, cuestionado por establecer un procedimiento regresivo.

Nada se va a volver para atrás

Rolando Figueroa, sucesor de Gutiérrez a partir del 10 de diciembre, no dio pistas sobre la estructura que tendrá su gabinete. Las alianzas que trabó para derrotar al MPN no permiten tener certezas sobre la dirección política que tendrá el gobierno. De hecho hay un sector que lo respaldó que podría sellar un acuerdo con Javier Milei, representante de la derecha antigénero.

«Lo que tengo pero recontra claro es que de las políticas públicas que se han conquistado hasta ahora con respecto a género, a diversidad, a perspectiva de género, nada se va a volver para atrás«, subrayó Julieta Corroza, presidenta del partido Comunidad y jefa de campaña de Figueroa.

Agregó: «no sé cuál va a ser la nueva ley del ministerios, pero me parece que no es importante tampoco el nombre desde donde se haga, lo que se tiene que hacer es seguir trabajando, hay que profundizar. Las políticas públicas con respecto a la violencia no pueden ser un maquillaje».

Sobre la constitución de un gabinete paritario, Corroza manifestó: «creo que Rolo va a tener un gabinete donde por supuesto van a participar muchas mujeres, de hecho en la campaña, en la mesa de conducción había muchísimas mujeres de peso, que ideológicamente no acordábamos algunas cuestiones, algunas más profundas, otras menos».

En cuanto a los lineamientos frente a esta heterogeneidad, hizo hincapié que el que marcará el rumbo será el gobernador: «yo no me voy a poner a discutir leyes ya aprobadas con gente que forma parte del Estado, del equipo. Cada una participará en el espacio acorde a lo que fue convocada».

El rostro de dos de las cinco víctimas de femicidio que hubo en Neuquén, en lo que va de 2023. Foto Florencia Salto.

Quien ocupe ese lugar debe tener «conciencia de género»

Para Ruth Zurbriggen, feminista en La Revuelta, es clave pensar en el perfil de quien conducirá el próximo ministerio. «Tiene que tener una conciencia de género. Si las personas que van a esos lugares no tienen conciencia de género y no tienen una experiencia por lo menos de valoración de lo que los movimientos tenemos para decir, estamos mal. Esos lugares están porque los movimientos hicimos para que esos lugares existan», remarcó.

En cuanto a los aspectos en los que debe profundizarse, mencionó el diseño de una política de cuidados, además de garantizar el acceso a la salud, a la educación, a la justicia. «Una de las deudas que tienen los gobiernos, en particular el gobierno de esta provincia, es dejar de pensar las políticas que proponemos los movimientos feministas desde la fragmentación, ¿no? Desde las quintas«, dijo.

Sostuvo que existe una relación entre el «extractivismo, el fracking» y los modelos de masculinidad hegemónica que se imponen en la sociedad, y que terminan en la crueldad de los femicidios.

Ailin Aroca, referenta de Mumalá Plottier, consideró que uno de los temas urgentes a tratar en la provincia es la declaración de emergencia «Ni Una Menos», que implicaría asignar fondos específicos para el abordaje integral de la violencia de género.

«Uno de los problemas más grandes que hay, por ejemplo, es que terminan siendo ellas las que se van de la casa y quedan dando vuelta, con los niños y las niñas encima. Tardan dos o tres meses en acceder a los programas», aseguró.

Y sumó: «Otra falla que veo es el acceso, por ejemplo, a la salud. Con las falencias que está teniendo lamentablemente el sistema, con el vaciamiento que están haciendo del sistema de salud, cuesta muchísimo acceder a los centros de salud para atenderse con un psicólogo, con un asistente social, con un equipo interdisciplinario que aborde no solamente la parte económica (de quien sufre violencia machista), sino la salud mental».

Planteó que no se pueden poner en debate «nuestros derechos conquistados en las calles, en ningún momento, bajo ningún punto de vista». «Ahora también tenemos que pensar que si va a cambiar el gobierno nacional se pondrá en la mira, por ejemplo, la ley de IVE (que reguló el aborto voluntario)», manifestó.