Las intendentas de Neuquén quedaron muy lejos de la Confluencia

Si ganar la Confluencia en Neuquén, donde se concentra el 65% del padrón, allana el camino para gobernar la provincia, quedarse afuera equivale a no discutir poder. De acuerdo a los resultados de la elección del 16 de abril, ninguno de los municipios del departamento será administrado por dirigentas.

De las 52 ciudades y pueblos que fueron a las urnas, resultaron electas siete candidatas. Representa el 13,46%. Ninguna gobernará un municipio de primera categoría ni del centro, ni del norte, ni del sur de la provincia.

Las localidades en las que habrá intendentas a partir del 10 de diciembre son pequeñas, y reciben una tajada sensiblemente menor de recursos, ya que salvo dos, están excluidas del régimen de coparticipación (ver aparte).

Aún se aguarda la definición en otras cinco ciudades que votarán entre julio y octubre, dos de ellas con jefas comunales: Rincón de los Sauces y Plottier (ver aparte). Junto con Senillosa y Las Lajas fueron los cuatro municipios «grandes» en los que en 2019 ganaron mujeres. Si bien falta completar el cronograma electoral para decir que estamos ante un retroceso en la participación, en principio no habría ningún señal para hablar de un avance.

La masculinización de las candidaturas no es un fenómeno de un único partido. Por ejemplo, en Cutral Co no gobierna el Movimiento Popular Neuquino (MPN), sin embargo el candidato a intendente del Frente de Todos, que es el oficialismo local, será Ramón Rioseco, que compitió el mes pasado por la gobernación de la provincia.

Excepto en los ámbitos legislativos, en los que se aprobaron leyes de cupo primero y de paridad después, es muy difícil ampliar la representación en los Ejecutivos. ¿Una mujer es garantía de una mejor gestión municipal? No. ¿Puede haber candidatas que incluso estén en contra de derechos humanos básicos? Sí. Ahora tampoco es una respuesta satisfactoria, en términos de igualdad, que los únicos tomadores de decisión sean varones, en una sociedad en la que el movimiento feminista y la comunidad LGBTIQ+ empujan otros debates.

De hecho es tan espinosa la participación política de las mujeres (lleva menos de un siglo en nuestro país) que en 2019 se incorporó a la legislación la violencia política por razones de género, que comprende todos aquellos actos que menoscaban, anulan, impiden, obstaculizan o restringen la vida pública.

Perfiles

“En mi militancia tuve dos etapas. De los 20 a los 22 años que quedé embarazada de mi primera hija estuve trabajando en el municipio, era contratada política. Esa fue como una introducción. Después dejé porque prioricé mi familia, mi marido, y dejé muchos años. Cuando volví a Picún, después de haber estudiado en Cipolletti, de a poquito, volví a militar y el intendente Carlos Casteblanco me dio la posibilidad de acompañarlo en la gestión”, aseguró Perla Díaz, de 41 años, la intendenta electa de Picún Leufú.

De los siete municipios que fueron ganados por mujeres, esta es la localidad con mayor cantidad de habitantes. Son poco más de 4.200 si se siguen las proyecciones de población de Estadística y Censos de Neuquén. En la elección del 16 de abril votaron 2.800 vecinos.

Díaz se impuso en la interna que hizo el MPN en noviembre frente a otros cuatro candidatos de la lista Azul. Y en abril ganó la general con un 47,64% de los votos. Es concejal, como técnica de laboratorio da clases en el único secundario de la localidad y tiene dos hijos.

La camiseta del partido la tiene desde chica, gracias a su mamá que “era muy felipista”. Evaluó que a las mujeres “les cuesta la llegada en política y mantenerse”.

“Si no tenés un apoyo de gente que te acompañe, te enseñe, es muy difícil. Yo soy madre separada y eso me ha costado, tengo mis hermanas atrás. En épocas de campaña dejás mucho tiempo en esto. Eso lo hemos charlado con los equipos, a los hombres por ahí no les pasa. Siento que para nosotras puede ser un poquito más difícil”, sostuvo.

Díaz se impuso en la interna del MPN en noviembre y ganó en abril. Foto Matías Subat.

Villa Traful cumplirá en noviembre 87 años de vida. Roxana Chávez, de 42 años, será la primera mujer en presidir la comisión de fomento de la localidad del sur de la provincia, en la que viven de forma permanente 1.500 personas aproximadamente.

Si bien es afiliada al MPN, compitió por la lista Comunidad. Trabaja actualmente en la comisión y acompañó la gestión de su pareja, Nicolás Lagos.

«Yo por lo menos lo vivo con mucha expectativa, y si bien es un lugar que conozco porque es mi lugar de trabajo, digamos, ahora se tiene que notar. Tenemos varios proyectos porque es un pueblo que está todo por hacer. Estamos próximos a que en algún momento se termine la pavimentación de la Ruta 65, hay que empezar a resolver el tema de la vivienda, hay pocos alquileres también. Tenemos una sola escuela: en la mañana es primaria y en la tarde es secundario, entonces hay que gestionar un espacio nuevo. Sé que son obras que llevan tiempo, pero hay que empezar. Nuestra oficina de turismo es algo que también está postergado, necesitamos un lugar donde recibir al turista», afirmó.

Alejandra Vázquez fue la sorpresa de esta elección. En Los Guañacos venció al emepenista Juan Carlos Vázquez por un voto: 171 a 170. El candidato le ganó las internas del partido provincial nada más y nada menos que al actual presidente de la comisión de fomento.

«Guañacos es un pueblito muy chico, es un paraje, en realidad es un valle. Tengo un pequeño comercio en el cual conozco mucha gente. Un polirubro, tenemos de todo un poquito», contó la presidenta electa, de 46 años. Hace 19 que vive en la localidad, nació en Pichi Neuquén, al norte de Manzano Amargo.

Planteó que la tuvo difícil porque su rival venía fortalecido de la interna. Ella no tiene trayectoria política, y compitió por Comunidad, el espacio liderado por Rolando Figueroa.

Como la mayoría de la población es criancera, la candidata tuvo que trasladarse hasta los lugares de veranada para hacer campaña. Llevaba folletos y el celular para explicarles cómo funcionaba el voto electrónico. «Estaban muy asustados, para muchos era la primera vez», señaló.

Sobre sus proyectos, precisó: «Necesitamos muchos servicios, necesitamos mucha infraestructura. No tenemos gimnasio, no tenemos salita de EPEN. Pagamos la luz en Andacollo, no contamos con la presencia del banco en la localidad. Necesitamos red cloacal, necesitamos la ampliación de la red de agua. Para mí es fundamental un gimnasio. Porque no tenemos ningún lugar donde poder hacer un evento o simplemente algún almuerzo, un aniversario, no tenemos nada. Como les dije en mi campaña, se nombra a Guañaco como una parte potencial de la ganadería. Y sin embargo veo que tenemos muchos crianceros que realmente no tienen un refugio, no tienen tinglado y la pasan realmente mal».

El debate sobre la distribución de recursos

La poblacional es una de las dimensiones posibles para poner en perspectiva estas localidades, pero no la única. Si de ingresos se trata, entre los siete municipios que quedarán en manos de mujeres a partir del próximo 10 de diciembre, sólo dos reciben coparticipación de la provincia y apenas superan el 1,6% entre ambas: El Cholar tiene un índice distribuidor del 0,51 y Picún Leufú, del 1,09.

En cambio, el resto de los municipios depende de las transferencias discrecionales que define el gobierno para ayudarlas con sus gastos de funcionamiento, los salarios de sus empleados y para hacer obras.

Esto significa que el grueso de las jefas comunales electas están excluidas, por ejemplo, de la discusión sobre un eventual aumento del porcentaje de coparticipación a los municipios, porque las localidades que administran no ingresan en este regimen. Las ciudades “de peso” que debaten el tema, núcleo de la puja de poder, estarán gobernadas hasta 2027 por varones.

Neuquén nunca tuvo una gobernadora. En los 60 años de gestiones del MPN, el partido jamás postuló a una mujer para el cargo. Gloria Ruiz, la actual intendenta de Plottier, será la segunda «vice» de la historia de la provincia. La primera fue Ana Pechén, en el período 2007-2015.

El dato 2.800 personas votaron en Picún Leufú, que es la localidad más grande de las siete en las que ganó una candidata.

Cinco elecciones y pocas con chances

En la provincia hay cinco elecciones pendientes: Cutral Co, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces y Villa La Angostura.

Por lo que se sabe hasta el momento, Rincón podría sumar una octava jefa comunal si Norma Sepúlveda (MPN) logra la reelección el 3 de septiembre.

Plottier vota ese mismo día. La actual intendenta, Gloria Ruiz, será vicegobernadora, por lo que es una incógnita a quien postulará Comunidad. El MPN llevará como candidato al dirigente de la cooperativa eléctrica, Sergio Soto.

Ruiz es un caso singular ya que es la única dirigenta electa en 2019, en un municipio “grande” de la Confluencia (con una población estimada de 49.000 personas), que luego de romper con el espacio de Andrés Peressini se sumó al armado de Figueroa y aportó votos: la fórmula se impuso en la ciudad por el 45,5%.

La Angostura no tiene fecha y hay pocos aspirantes asomándose. Todo indica que se plegará a las elecciones nacionales de octubre. Por el MPN será candidato Javier de los Ríos.

El 23 de julio serán los comicios en Cutral Co y Plaza Huincul. Ramón Rioseco (FdT) buscará suceder a su hermano José, y Gustavo Suárez (MPN) peleará la reelección. Hasta ahora la única candidata a intendenta está en Cutral y es Samanta Herrera, militante del Partido Obrero.