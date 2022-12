Hasta que no esté la fecha de las elecciones, el PJ no definirá su estrategia en Neuquén

La referente del ANSES en Villa La Angostura y congresal provincial del Partido Justicialista (PJ) en Neuquén, Mirna Gómez, habló sobre la perspectiva del espacio en Vos A Diario por RN Radio. Aclaró que una vez que el gobernador Omar Gutiérrez haga pública la fecha de elecciones, la fuerza se podrá ordenar.

Gómez no descartó acompañar a Rolando Figueroa, pero pidió analizar todas las posibles candidaturas que surgieran internamente. Resaltó que no haber llamado aún al congreso provincial no impide que el PJ esté conversando para generar la mejor alianza posible de cara a ganar las elecciones y consideró que otros partidos están en la misma situación.

Además, explicó por qué se opone a la propuesta del candidato a intendente del MPN, Javier de los Ríos, de implementar una tasa al turismo. Escuchala:

