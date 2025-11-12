Hay acuerdo y transportistas levantan el bloqueo de la planta de Alpat

El bloqueo a la planta de Soda Solvay por parte de los camioneros se inició el lunes. Foto Archivo

El bloqueo a la planta de carbonato de sodio de Soda Solvay se levantó este miércoles por un inicial entendimiento entre la empresa y transportistas de San Antonio.

Desde el lunes, un grupo de camiones obstruyó la entrada y recién se liberó con el resultado de una audiencia judicial donde las partes coincidieron en continuar con la negociación y volverán a reunirse el próximo lunes en el municipio sanantoniense.

Los camioneros reclaman la contratación por parte de Alpat, argumentando la prioridad fijada por la legislación rionegrina para la ocupación local cuando la empresa actualmente incorpora el servicio de transporte de otras provincias.

La secretaria de Trabajo participó del encuentro, pero entiende que la discusión «es comercial» ya que no hay participación de sindicatos. El reclamo -según esa cartera que conduce Martha Avilez- corresponde a «dueños de camiones, que son cuentapropistas», y, por eso, la representación provincial aludió no tener competencia en la cuestión.

Se coincidió en volver a juntarse el lunes en el municipio sanantoniense y se prevé entonces cotejar listas, ya que los camioneros aluden a un número de excluidos que no coincide con la cantidad planteada por los representantes de Alpat.

Carlos Valenzuela, como referente de los transportistas, entiende que una veintena de transportistas locales no son llamados mientras la firma esgrime sus condiciones de contratación.

Alpat abrió un registro, con tramos de cargas con los valores asignados y, además, establece forma de liquidación y plazos de pago de las facturas. También excluye a quienes presenten “cuestiones penales y/o reclamos ilegales hayan efectuado bloqueos de planta”.

Por parte, los camioneros explicaron el bloqueo para el cumplimiento de “la ley provincial 80/20 en favor de la participación de la gente local» mientras Alpat, que actualmente, ocupa unos 40 camiones, que en su mayoría «son de afuera de la provincia y los transportistas y dueños de Pymes de acá están sin trabajo”, manifestó Valenzuela.

El referente negó que la discusión fuera de costo, sino que «la complicación -agregó- está en que Alpat alude a un problema con un grupo de transportistas que el año pasado realizó medidas de fuerza por un pago. Eso no le gustó a la empresa».