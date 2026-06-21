Se reactiva la obra del Centro de Convenciones de Bariloche: disponen de 720 millones de pesos iniciales

El gobierno de Bariloche dispuso retomar la obra en la estructura de hormigón, llamada popularmente "elefante blanco", para lograr el Centro de Convenciones.

El Centro de Convenciones de Bariloche vuelve a la agenda con definiciones porque el intendente Walter Cortés anunció que dispuso de fondos para comenzar con la obra del techo de la enorme estructura que se ideó en la década del ’70 y quedó inconclusa durante varias décadas.

La reactivación de ese proyecto, está en la agenda de la gestión desde que asumió Cortés en diciembre de 2023. Incluso aquel verano envió maquinaria y personal a limpiar el predio y a realizar un armazón de hierro para el futuro escenario, pero volvió a quedar en pausa hasta que esta semana el jefe comunal anunció que un equipo de arquitectos reflotó los planos y diseñó el techo para comenzar a trabajar.

El intendente precisó que solo el techo costará unos 720 millones de pesos y garantizó los recursos con fondos municipales. “Vamos a terminar esa obra, que deje de ser un ‘elefante blanco’” dijo Cortés en alusión a la estructura que se ubica en un predio en altura junto a la calle Pasaje Gutiérrez.

La estructura del Centro de Convenciones luce abandonada, pero hay compromiso municipal de activar el techado este año.

“Necesitábamos que alguien se siente a hacer los planos, ahora hay que trabajar en lo que se va a hacer en el techo y después seguiremos por el interior”, afirmó ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

El intendente dijo que no reparará en la inversión para que Bariloche tenga el anhelado Centro de Convenciones que tiene una superficie de unos 2.000 metros cuadrados y que en el último plano conocido años atrás tenía capacidad de más de 800 personas, con una estructura en forma de abanico, butacas en cinco filas en desnivel, escenario y todas las instalaciones propias de un salón para congregar grandes eventos.

Plano del Centro de Convenciones de Bariloche.

La estructura actual tiene paredes de un grosor de medio metro y alta calidad de hormigón (que no tiene deterioro, según determinó un estudio técnico que años atrás envió a realizar el Municipio. Actualmente esas paredes lucen intervenidas con grafitis y con maleza en su interior y predio lindero.

El edificio está ubicada junto al Teatro Público cuya construcción se inició en 2014 con ayuda nacional y se terminó diez años después con aportes municipales. Esa sala, con capacidad para 300 personas, es administrada por la Asociación de Teatrantes de Bariloche y a futuro quedaría integrada al Centro de Convenciones, formando allí un polo cultural y de eventos.

Cortés dijo que por ahora los recursos son municipales, que se dotan además de los aportes de plusvalía que obtiene el Estado ante la aprobación de desarrollos que requieren parámetros urbanísticos. No descartó que a futuro pueda tener una ayuda del gobierno provincial para terminar la obra.

El Centro de Convenciones tendría una capacidad superior a las salas que hoy ofrecen los hoteles de la ciudad y busca generar actividades para utilizar la capacidad ociosa de la hotelería en las bajas temporadas.