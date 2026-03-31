La Policía de Neuquén incorporó las primeras pistolas Taser: «Una gradualidad que ayuda a salvar vidas»

El gobierno presentó las Taser 10 que empezará a usar la policía de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

El gobierno de Neuquén presentó este martes las nuevas pistolas Taser 10 que se sumarán al equipamiento de la Policía, tras la sanción de la ley 3474 que habilitó el uso de armas menos letales en la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, encabezaron el acto y aseguraron que se trata de un «hito» para la fuerza, que sumará tecnología «de vanguardia» que solo se utiliza en Brasil y algunos países de Europa y Norteamérica.

«Estos dispositivos permiten un uso gradual de la fuerza. Hoy en día, la policía pasa de cero a 100. O tiene que usar su propio cuerpo para enfrentar algún hecho violento o tiene que utilizar el arma reglamentaria», sostuvo Nicolini.

«Esto permite una gradualidad que ayuda a salvar vidas, porque con estos dispositivos la persona que está en riesgo se salva, el agresor se salva y el personal policial no pone en riesgo su propio cuerpo para poder trabajar en forma segura», afirmó.

Además de las pistolas Taser 10, que generan descargas eléctricas, la Provincia incorporó los dispositivos Byrna, que lanzan proyectiles con agresivos químicos.

El gobierno provincial adquirió armas Byrna por 100 dispositivos largos, 1.000 dispositivos cortos con accesorios y municiones mediante una inversión de 2.359.268.350 pesos. Armas Taser, 100 armas de inmovilización con accesorios, cartuchos, 200 «body cam» y licencias a partir de una compra de 3.221.798.801 pesos.

«Criterios estrictos de uso»

El gobernador Rolando Figueroa durante el acto de presentación de las Taser 10. Foto: Cecilia Maletti.

Las armas Taser, que son las que se presentaron hoy, tienen un alcance de hasta 14 metros y cuentan con diez cartuchos mediante los cuales se pueden aplicar descargas de hasta 5 segundos. Los efectivos que las utilicen deberán llevar la «body cam», una cámara corporal que se coloca en la zona del pecho y que se acciona automáticamente para grabar antes del disparo.

Según se informó, la Policía desarrolló el protocolo específico DEIM (Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea de Baja Letalidad), que establece «criterios estrictos de uso».

Los dispositivos serán utilizados exclusivamente por personal capacitado e incluyen: monitoreo permanente, uso obligatorio de cámaras corporales, registro estadístico de intervenciones y control técnico del equipamiento.

Figueroa destacó la inversión realizada desde el inicio de la gestión para la Policía y afirmó que la de Neuquén es «honesta, honrada, trabajadora, dedicada, profesional y en permanente evolución». «Eso nos permite dar estos pasos. Si no, no lo podríamos dar de ninguna manera», planteó.