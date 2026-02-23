Hermetismo en Bariloche por la visita no oficial del presidente de Emiratos Árabes que llega hoy

El presidente de Emiratos Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyanm, arribará esta tarde al aeropuerto internacional de Bariloche. Llega en una visita no oficial que se mantiene en absoluto hermetismo y que antecedieron varios vuelos con personal y equipamiento proveniente de ese país.

Este lunes arribarán dos vuelos provenientes de Emiratos Árabes por la tarde, en uno de ellos viaja el líder de ese país, según pudo conocer RÍO NEGRO, mientras que esta mañana cerca de las 8:15 aterrizó otra aeronave que partió desde Abu Dhabi con escala en Rabat (Marruecos) y Recife (Brasil), previo a tocar suelo argentino.

La llegada del presidente emiratí se mantiene bajo hermetismo y no hubo contacto formal con autoridades locales ni provinciales por este viaje privado de un jefe de Estado. No hay precisiones si habrá algún contacto con el presidente Javier Milei.

Este diario pudo conocer que el martes 17 llegó el primer avión con personal del gobierno de Emiratos Árabes, mayoritariamente jóvenes y de vestimenta informal, que realizaron Migraciones en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria de Bariloche. El miércoles 18 arribó una segunda aeronave de la misma comitiva.

Este lunes temprano llegó un tercer avión proveniente de Abu Dhabi y por la tarde será el turno de dos más, uno de ellos Boeing 787-9 Dreamliner oficial del país árabe, con capacidad para más de 250 pasajeros. Se trata de un “avión de pasajeros de fuselaje ancho y largo alcance, conocido por su alta eficiencia de combustible y tecnología avanzada”, señalan sitios especializados en aviación. El seguimiento de este vuelo fue restringido al público, según muestran los rastreadores de vuelos online.

El destino de la comitiva y personal y también del emir es un misterio aunque trascendió que los vehículos terrestres que transportaron a los pasajeros de las aeronaves se dirigieron a la zona de El Foyel.

Como antecedente a este viaje, en 2022 arribó a Bariloche un avión de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos que trasladó equipamiento tecnológico para uno de los campos de capitales emiratí que hay en la cordillera de Río Negro.

Esa propiedad pertenece a un fideicomiso vinculado a Matar Suhail al Yabhuni Al Dhaheri, quien posee más de 20.000 hectáreas en El Foyel y que el año pasado obtuvo el permiso del Departamento Provincial de Aguas de “uso y explotación de áridos” de una cantera por dos años en un cauce aluvional de dominio público hídrico.