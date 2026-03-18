El gobierno celebró el fallo de la Justicia de EE.UU. que detuvo parte del juicio por YPF

La reacción del gobierno al fallo de la Justicia de EE.UU. que detuvo parte del juicio por YPF.

La justicia de los Estados Unidos suspendió las causas que impulsaban los beneficiarios del juicio por la nacionalización de YPF y que tenían por objeto detectar activos argentinos pasibles de embargo para poder cobrar la sentencia a favor por U$S 16.000 millones.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York concedió el pedido de la defensa de la Argentina hasta tanto se resuelva la apelación que presentó el país contra el fallo de la jueza Loretta Preska.

La decisión judicial tiene como marco político el alineamiento del presidente, Javier Milei, con su par estadounidense, Donald Trump, que se ha renovado en el actual conflicto en Medio Oriente.

Hacia el final de la semana pasada el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum en respaldo de la solicitud de Argentina para suspender el proceso de discovery (búsqueda de información).

En su presentación, el Departamento de Justicia sostuvo que el discovery en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.

En el marco de este proceso de discovery se produjo el pedido de Preska de que la Argentina entregue información de chats, mails y comunicaciones digitales de funcionarios argentinos.

La jueza buscaba establecer conexiones para probar que YPF era parte de la estructura del Estado argentino (teoría del alter ego) y por eso cualquier activo bajo su jurisdicción podía ser embargado, como por ejemplo las reservas de oro del Banco central.

Debido a argucias procesales, el fondo Burford –principal beneficiario d la sentencia de Preska- pidió que se declare a la Argentina en desacato por no presentar esos informes en los plazos definidos por el tribunal.

La decisión que ahora tomó la Cámara de Apelaciones frena esos procesos. En consecuencia, también suspende la audiencia que había convocado Preska para tratar este tema.

Además, considera que la revisión que debe realizar del fallo de Preska merece fundamento.

El mensaje de la presidencia de la Nación Argentina

“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años ha significado un enorme costo económico jurídico y reputacional para el país”, señaló la presidencia de la Nación en un comunicado de prensa.

El presidente agradeció la gestión del recientemente nombrado Procurador, Sebastián Amerio, y a la Secretaría Legal y Técnica, María Ibarzabal.

“La estrategia jurídica del Gobierno cuenta por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, con rigor técnico y responsabilidad en todas las instancias que demanda este proceso”, remarcó el presidente.

El especialista Sebastián Maril explicó que al momento existen cinco apelaciones simultáneas en el marco del juicio por YPF.

Una de ellas es la que realizó la Argentina directamente contra el fallo adverso de Preska. Las cuatro restantes se consolidaron hace dos semanas bajo un mismo tribunal.

“Esta fue la primer señal de que la Corte de Apelaciones buscaba simplificar el proceso judicial”, precisó Maril, quien indicó que “todas las apelaciones excepto la primaria, son periféricas o secundarias y dependen de la primaria”.

Maril detalló que “el panel de jueces de las apelaciones secundarias, las suspendió (no canceló) a la espera que salga la primaria salga”.

Ante estas jugadas judiciales, Maril interpretó que “la decisión que todo estamos esperando va a salir antes de lo que esperábamos. Los jueces del panel de las apelaciones secundarias hoy dijeron no vamos a empezar a decidir cuatro apelaciones si estas dependen de otra decisión que puede salir en cualquier momento”.