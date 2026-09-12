Reforma electoral: la condición de Karina Milei a los aliados para cerrar acuerdos antes del debate en el Senado

La reforma electoral es una de las próximas metas del oficialismo. Por eso, en la antesala de su debate en la Cámara alta, el Gobierno comenzó a tensionar acuerdos de cara a 2027 y condicionó los armados electorales al respaldo que reciba la eliminación de las PASO.

Karina Milei apunta a las elecciones 2027

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y responsable del armado político, instruyó a sus alfiles libertarios a transmitir una premisa clara a los gobernadores y partidos aliados: el oficialismo solo cerrará acuerdos electorales con quienes acompañen la reforma.

Un integrante del círculo íntimo de la funcionaria, sentenció: «El gobernador que no apoye, no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos».

La Casa Rosada descuenta que la eliminación o suspensión de las primarias, según cómo se adapte finalmente el proyecto, será un eje central de conflicto con la oposición. Para el peronismo, en particular, las PASO representan una herramienta clave para ordenar su interna.

Luego de la decisión de activar el debate, la senadora Patricia Bullrich aspira a anotarse un triunfo político que le permita al oficialismo allanar el camino para la reelección del presidente Javier Milei en 2027. Por ello la estrategia del Gobierno consiste en condicionar las conversaciones en materia electoral al respaldo político al proyecto.

A pesar de no contar con los votos necesarios, en Casa Rosada aseguran que el proyecto se tratará entre octubre y noviembre a más tardar. Esto responde a la advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre la urgencia de definir con anticipación cualquier cambio en las reglas de votación.

La persona encargada de transmitir el mensaje es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que se encuentra en la búsqueda de respaldos para la ambiciosa reforma que aspiran que sea aprobada antes del 2027. Al mismo tiempo, el armado nacional debate internamente los criterios que usará con los mandatarios provinciales rumbo a las próximas elecciones, en paralelo a las conversaciones legislativas.

Detrás de esta premisa se percibe la intención de la Casa Rosada de pactar con provincias aliadas, abarcando desde listas conjuntas hasta la «confrontación acordada», como definen en el oficialismo. Sin embargo, un sector del propio gobierno prefiere cerrar entendimientos más amplios con los gobernadores, al considerar que su credibilidad se vio afectada en 2025 tras incumplir compromisos previos.

En este contexto, el respaldo a la eliminación de las PASO se convirtió en una condición clave del oficialismo para negociar con sus aliados, supeditando el apoyo legislativo al proyecto a los eventuales acuerdos electorales para 2027.

Con información de Noticias Argentinas