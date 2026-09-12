Ian Lucas negó propuesta formal para conducir MasterChef Kids y explicó por qué aceptó ser jurado

El streamer Ian Lucas despejó las dudas sobre su participación en MasterChef Kids y confirmó cuál será su lugar en el nuevo reality de cocina. Tras los rumores que lo señalaban como posible conductor, el último ganador de MasterChef Celebrity reveló que finalmente integrará el jurado junto a Germán Martitegui y Maru Botana, mientras que Vero Lozano estará al frente de la conducción.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Lucas reconoció que meses atrás existió una conversación sobre la posibilidad de conducir el programa, aunque aclaró que nunca llegó a convertirse en una propuesta formal.

Ian Lucas confirmó que será jurado de MasterChef Kids

Después de haber vivido la competencia desde adentro, el influencer destacó que su experiencia como participante le permitirá ocupar un lugar diferente frente a los nuevos concursantes.

“Ya estuve del otro lado en la cocina y ahora siento que los puedo también juzgar y ayudar desde el lado de haber pasado por eso que van a vivir ellos ahora, los nenes”, explicó.

Además, confirmó cómo quedará conformado el equipo: “Voy a estar con Germán Martitegui y con Maru Botana y va a estar Verito”.

Lucas se mostró especialmente entusiasmado con el proyecto por la cercanía que mantiene con el público infantil y adolescente. “La mayoría de mi público es de esa edad, así que estoy muy contento”, aseguró.

El streamer también adelantó que pretende tomarse con responsabilidad su nuevo rol. “Es un papel importante y también yo quiero que los nenes, por más que sea diversión, se lo tomen en serio. Hay muchos nenes que estuve viendo en casting, cocinan tremendo”, señaló.

Qué dijo Ian Lucas sobre los rumores de conducción

Lucas también se refirió a las versiones que lo ubicaban como posible conductor de MasterChef Kids. Si bien admitió que hubo conversaciones, relativizó el alcance que tuvieron.

“Hubo una charla hace meses cuando yo terminé de ganar MasterChef”, explicó. En ese sentido, recordó que mantiene una agenda cargada entre YouTube, la música y sus shows en vivo, algo que condicionaba cualquier posible participación en el ciclo.

Más tarde supo que Vero Lozano había sido elegida para conducir el programa. Lejos de mostrarse incómodo con la decisión, destacó el buen vínculo que mantiene con ella y contó que posteriormente recibió la propuesta para sumarse como jurado.

“Después yo me enteré de lo de Vero. Yo me llevo increíble con ella y cuando me ofrecieron lo del jurado dije: ‘Che, voy a ver por un tema de fechas’. Me acomodé y lo voy a hacer, siempre hago las cosas porque me gustan”, sostuvo.

Una agenda cargada entre MasterChef Kids, la música y los shows

Para participar de las grabaciones, Ian Lucas debió reorganizar una agenda que ya estaba prácticamente completa. El influencer contó que incluso tendrá jornadas en las que pasará directamente del estudio de televisión al aeropuerto para cumplir con sus compromisos musicales.

“Yo arranco a grabar un día y ese mismo día me tomo un avión y me voy a San Juan y Mendoza, porque tengo show”, detalló.

Y cerró dejando en claro el entusiasmo que le genera esta nueva etapa: “Imaginate si no tengo ganas de hacerlo. La verdad, estoy en un momento muy feliz, muy bien acompañado”.