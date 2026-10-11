Huinganco inauguró el Sagrado Corazón de Jesús y se suma al Camino de la Fe de Neuquén

La inauguración de la obra artística se realizó este sábado (Neuquén informa)

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este sábado en Huinganco la inauguración del Sagrado Corazón de Jesús, una obra que se incorpora al paisaje del Norte neuquino y al proyecto provincial del Camino de la Fe.

Durante el acto, Figueroa destacó que la obra permitirá incorporar a Huinganco a un circuito religioso de más de 700 kilómetros, que se extenderá desde Ailinco hasta Villa La Angostura.

El mandatario explicó que el Camino de la Fe será un recorrido pavimentado y vinculado con 20 pueblos y 20 lagos, con distintos hitos religiosos y conexión con Chile a través de seis pasos internacionales.

Figueroa destacó el turismo religioso como alternativa de desarrollo

Según explicó el gobernador, tres de los seis pasos internacionales ya están pavimentados, mientras que los otros tres comenzarán a ser pavimentados el año próximo.

Figueroa aseguró que la inauguración del Sagrado Corazón de Jesús permite incorporar a toda la provincia a la agenda del turismo religioso. «La fe mueve montañas, por eso se llama el Camino de la Fe», señaló.

El gobernador consideró que esta obra representa la primera de una serie de intervenciones vinculadas con el turismo y la religión y sostuvo que ambas actividades también pueden convertirse en una herramienta de crecimiento para la provincia.

Durante su discurso, Figueroa también afirmó que «el progreso sin lugar a dudas llegó al Norte» y vinculó ese proceso con las obras de infraestructura que se ejecutan en la región.

Una obra vinculada con la identidad de Huinganco

El gobernador destacó además la tarea del arquitecto y escultor Alejandro Santana, autor de la obra, y señaló que su trabajo permite expresar la relación entre la religión, el territorio y la identidad neuquina.

Sobre el nuevo Cristo, Figueroa destacó su representación como Buen Pastor y su vínculo con la actividad pastoril de la región. «Sueño con una foto acá, que algún piño pase a la veranada o la invernada y el Buen Pastor de alguna manera lo pueda guiar», manifestó.

El intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda, consideró que el Cristo debe simbolizar la unión y destacó el trabajo realizado por Santana y por el Ministerio de Infraestructura de la provincia.

Sepúlveda también agradeció el acompañamiento del EPEN, el Banco Provincia del Neuquén y distintos organismos del gobierno provincial. Además, sostuvo que la llegada de Figueroa a la gobernación permitió recuperar la obra pública delegada a los municipios y contratar mano de obra local.

El Cristo caminante que mira hacia dos cordilleras

El Sagrado Corazón de Jesús fue concebido por Santana como un Cristo caminante que lleva un cayado de pastor, una representación vinculada con la historia pastoril, minera y forestal de Huinganco.

La propuesta busca integrar arte, espiritualidad, cultura y territorio, con elementos pensados para recuperar aspectos de la memoria colectiva de la comunidad y su relación con el paisaje.

Uno de los componentes centrales es una cruz inspirada en la Cruz de San Damián, de más de 12 metros de altura, que incorpora un vitreaux diseñado especialmente para la obra. Su elaboración estuvo a cargo de Santana y su equipo en Junín de los Andes.

El emplazamiento fue elegido por sus vistas panorámicas de 360 grados, desde donde pueden observarse la Cordillera de los Andes y la Cordillera del Viento.

El Camino de la Fe como circuito turístico

La obra se proyecta como un nuevo punto de interés turístico para Huinganco y el Alto Neuquén, en articulación con otros atractivos naturales y culturales de la región.

El proyecto también se integra al Camino de la Fe, un corredor de turismo religioso que conecta localidades, templos, santuarios, capillas y obras de arte vinculadas con la espiritualidad y el patrimonio cultural neuquino.

Según la información difundida durante la inauguración, el corredor tendrá alrededor de 800 kilómetros y buscará fortalecer los vínculos entre comunidades y diversificar la oferta turística provincial.

Con el Sagrado Corazón de Jesús, Huinganco suma así un nuevo espacio de referencia religiosa, artística y turística, concebido para integrarse al paisaje cordillerano y representar parte de la historia y la identidad del Norte neuquino.