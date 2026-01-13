«A la estupidez se la combate con la verdad»: el fuerte descargo de Ignacio Torres por los incendios en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de «tranquilidad y verdad» en medio de la emergencia ígnea que atraviesa la provincia. El mandatario fue categórico al blindar el destino de las tierras afectadas y desmentir versiones cruzadas sobre el origen del fuego.

A través de un posteo en su cuenta de X, Torres aseguró: “En Chubut no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo. Así lo establece nuestra Constitución en su artículo 105”. En el mismo sentido, advirtió que no se tolerarán usurpaciones de ningún tipo, marcando distancia con lo ocurrido tras el incendio de 2021 en Las Golondrinas.

Respecto a la jurisdicción federal, el gobernador aclaró: “Es importante decirlo con absoluta claridad: las tierras que forman parte de un Parque Nacional, como Los Alerces, no se pueden vender ni cambiar de destino, porque así lo establece la Ley Nacional de Parques”. Para cerrar su mensaje, sentenció: “A la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut, las leyes se respetan”.

Defensa de las comunidades y avances judiciales

En diálogo con Canal 12, Torres fue consultado por las versiones que intentan vincular los incendios con las comunidades originarias. El gobernador fue tajante al desmentirlas, afirmando que existe una «convivencia en armonía» y definió al pueblo mapuche como “gente de bien y de trabajo”.

“El que haya hecho esto no importa de qué ideología o etnia sea, tiene que ir preso y pagar como corresponde”, remarcó, separando el accionar delictivo de la identidad de las comunidades.

Finalmente, confirmó que la investigación por la intencionalidad del fuego ya arroja resultados concretos: “Hoy escuché al fiscal, tengo entendido que hay tres allanamientos. Para nosotros es muy importante que se esclarezca y se investigue, y es muy importante que la pena sea ejemplar”.

La orden de allanamiento fue emitida por la jueza Silvana Vélez.

Incendios en Chubut: la Fiscalía descartó la hipótesis del Gobierno de un atentado mapuche

En contacto con Buenas Tardes China, el fiscal general Carlos Díaz Mayer indicó que el incendio se originó el pasado lunes 5, minutos antes de las 15, con dos focos casi en simultáneo en un área de bosque.

El fiscal explicó que, a partir de la intervención de los peritos, lograron determinar a través de un aparato la «existencia de gases» en los «puntos cero» del incendio, lo que revelaría la presencia de acelerantes como combustible en el lugar.

«La investigación va hacia un inicio del fuego intencional para generar el incendio», declaró Mayer y añadió que en los sectores analizados no hay ningún camping cerca, como así tampoco encontraron fogones o rastros de que alguien haya iniciado una fogata para cocinar.

Mayer explicó que la investigación para encontrar a los presuntos culpables se basa en el relevamiento de cámaras de seguridad, testimonios y entrevistas a quienes estuvieron cerca de los focos; como así también un seguimiento de la ubicación de las antenas de los celulares.

Al ser consultado por Jairo Straccia sobre la posiblidad de que haya especulación inmobiliaria detrás de los focos ígneos, respondió que «está dentro de las posibilidades», pero que el espacio no da para eso: «Es una ladera de la montaña, no es el lugar. Hay otros lugares para hacerlo».

Después, se refirió a la versión sobre comunidades israelíes detrás de los incendios en Chubut, la cual desmentida incluso hasta por el propio presidente Javier Milei en un cruce en redes sociales con la periodista Marcela Feudale. «Se dicen en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa», mencionó.

Por último, sobre la versión oficial del Ministerio de Seguridad e incluso del propio gobernador Ignacio Torres sobre comunidades autoproclamadas mapuches cometiendo atentados ecológicos en Chubut, el fiscal aseveró: «Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad de lo que vivimos».