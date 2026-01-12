Incendios en Chubut: la Fiscalía descartó la hipótesis de un atentado mapuche e investiga casos intencionales

Este lunes habló el fiscal general Carlos Díaz Mayer, quien se encuentra detrás de la investigación judicial de los incendios en Chubut. Desde la Fiscalía sostienen que el fuego que ya afectó casi 12 mil hectáreas fue provocado de manera intencional. Sin embargo, le bajó la espuma a la versión del Ministerio de Seguridad de que sean atentandos por parte de agrupaciones mapuches.

En contacto con Buenas Tardes China, Mayer indicó que el incendio se originó el pasado lunes 5, minutos antes de las 15, con dos focos casi en simultáneo en un área de bosque.

El fiscal explicó que, a partir de la intervención de los peritos, lograron determinar a través de un aparato la «existencia de gases» en los «puntos cero» del incendio, lo que revelaría la presencia de acelerantes como combustible en el lugar.

«La investigación va hacia un inicio del fuego intencional para generar el incendio», declaró Mayer y añadió que en los sectores analizados no hay ningún camping cerca, como así tampoco encontraron fogones o rastros de que alguien haya iniciado una fogata para cocinar.

«Es a 200 metros del único camino, en el medio del bosque. Alguien que por lo menos tuvo que habersele presentado la posibilidad de generar semejante daño sabiendo la cantidad de gente que había en Puerto Patriada», apuntó.

En este sentido, agregó que ese camino es la única posibilidad de entrar y salir del lugar, el cual queda «en el medio de la nada» entre El Hoyo y Puerto Patriada y que lo más próximo es un balneario.

Mapuches, israelíes, especulación imobiliaria: qué dijo la fiscalía sobre los motivos de los incendios en Chubut

Mayer explicó que la investigación para encontrar a los presuntos culpables se basa en el relevamiento de cámaras de seguridad, testimonios y entrevistas a quienes estuvieron cerca de los focos; como así también un seguimiento de la ubicación de las antenas de los celulares.

A su vez, habló de la posibilidad de que sea más de una persona responsable por el «desastre de que se quemen casi 12 mil hectáreas», ya que fueron dos focos de incendio. Asimismo, aseguró que todavía se desconocen los motivos del origen del siniestro, lo cual forma parte del proceso penal.

Al ser consultado por Jairo Straccia sobre la posiblidad de que haya especulación inmobiliaria detrás de los focos ígneos, respondió que «está dentro de las posibilidades», pero que el espacio no da para eso: «Es una ladera de la montaña, no es el lugar. Hay otros lugares para hacerlo».

Después, se refirió a la versión sobre comunidades israelíes detrás de los incendios en Chubut, la cual desmentida incluso hasta por el propio presidente Javier Milei en un cruce en redes sociales con la periodista Marcela Feudale. «Se dicen en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa», mencionó.

Por último, sobre la versión oficial del Ministerio de Seguridad e incluso del propio gobernador Ignacio Torres sobre comunidades autoproclamadas mapuches cometiendo atentados ecológicos en Chubut, el fiscal aseveró: «Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad de lo que vivimos».

Mientras tanto, este mismo lunes, la ex titular de la cartera de Seguridad y presidenta de la banca de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió a ratificar la versión de un atentado e incluso vinculó directamente a la RAM: «Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas».

Allanamientos y un conflicto por tierras: cómo avanza la investigación de los incendios en Chubut

Este lunes se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte del fiscal, quien estuvo acompañado junto al jefe de la Policía, el comisario general Andrés García.

Según reveló el comisario, el relevamiento de cámaras consistió en analizar imágenes del acceso a Peurto Patriada, sobre el puente Salamín y el camping municipal de El Hoyo.

García dijo que, después de que inició el fuego, se vieron camionetas bajar de Puerto Patriada con características de mudanza, cuando el resto de los vecinos no alcanzaron a retirar la mayoría de sus pertenencias durante la evacuación.

A esto se sumó que dos personas con identidad reservada brindaron su testimonio asegurando que dichas camionetas son pertenecientes a una comunidad mapuche que residía a pocos metros del sitio donde un perito determino como uno de los puntos cero de incendio.

De acuerdo al relato de los informantes, se tratan de tierras en disputa judicial entre la comunidad y una mujer procedente de la provincia de Buenos Aires, quien reclama ser parte de ese asentamiento.

La juez Silvana Vélez emitió tres órdenes de allanamientos con la finalidad de secuestrar celulares de la comunidad.

Las autoridades resaltaron que en el caso no hay personas imputadas, ni tampoco detenidas, y Díaz Mayer agregó que se tratan de procedimientos que forman parte de una de las varias líneas investigativas del caso.