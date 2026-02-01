Impuesto al combustible: Galíndez reclamó por los fondos que Nación no envía a Neuquén

El reciente aumento del impuesto al combustible dispuesto por el Gobierno nacional generó una fuerte reacción en el Concejo Deliberante de Neuquén. El concejal Santiago Galíndez salió al cruce de la medida, advirtiendo que el incremento no solo golpea el bolsillo de los vecinos, sino que representa una pérdida de recursos clave para la capital provincial al no ser coparticipado.

A través de sus redes sociales, Galíndez interpeló a los referentes locales de La Libertad Avanza por su silencio ante la suba impositiva. “¿Dirán algo de este nuevo impuestazo que afecta de forma directa al bolsillo de los vecinos?”, consultó. El edil detalló que, durante 2025, los combustibles líquidos subieron un 45% por encima de la inflación anual, impulsados por la carga tributaria nacional.

Un impuesto que no vuelve a la ciudad

El eje del reclamo reside en el destino de lo recaudado. Galíndez recordó que este impuesto fue creado con un fin específico: financiar obras viales y el sistema de transporte público en las provincias. Sin embargo, denunció que desde 2024 la administración central dejó de enviar esos fondos a las jurisdicciones.

“No solo siguen aumentando impuestos y metiéndole la mano al bolsillo a los argentinos, sino que ahora se están quedando con la recaudación de este impuesto que debería volver a Neuquén”, sostuvo el concejal.

El contraste: estado presente vs. estado ausente

Para Galíndez, existe una diferencia marcada en cómo se percibe la gestión en la calle. Señaló que mientras el Municipio sostiene el transporte y los servicios, y la Provincia garantiza la policía, salud y educación, el aporte nacional es nulo. “La verdad que el Estado nacional en Neuquén está ausente o cuesta bastante encontrarlo”, sentenció.

Finalmente, el concejal pidió coherencia a los sectores libertarios que recientemente se manifestaron contra las tasas locales, invitándolos a sumarse al reclamo para que este impuesto nacional deje de cobrarse en la capital, dado que no retorna en beneficios para los neuquinos.