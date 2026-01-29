Emergencia por incendios: Nación envió más de $100 mil millones para Bomberos Voluntarios tras el reclamo de los gobernadores

En medio de los incendios forestales en la Patagonia, Nación publicó una resolución en el Boletín Oficial que transfiere más de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios. El anuncio se produjo en medio de los reclamos de los gobernadores por la declaración de Emergencia Ígnea y alcanza a más de mil asociaciones del país.

Incendios en la Patagonia: Nación oficializó un fuerte respaldo económico a los bomberos

La decisión quedó formalizada este jueves con la publicación de la Resolución 91/2026 del ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. La norma establece un esquema de transferencias para asociaciones, federaciones y organismos vinculados a la emergencia ígnea.

La resolución fija que las asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. El monto será distribuido entre 1.062 entidades, con una asignación individual de $94.924.971,75 para cada una, destinada a equipamiento y materiales para la lucha contra el fuego.

Emergencia ígnea y presión política de los gobernadores patagónicos

Además del giro a las asociaciones, las entidades de segundo grado provinciales percibirán $7.754.639.995,93 para gastos de funcionamiento y representación. El mismo monto fue asignado para programas de capacitación de bomberos voluntarios y directivos, en el marco de la ley 25.054.

La resolución fue firmada el último martes, mismo día en que los gobernadores de la Patagonia solicitaron al Congreso el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. El planteo fue impulsado por Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Claudio Vidal.

La resolución establece criterios de prioridad para la distribución de los fondos nacionales.

En el Gobierno admitieron que la medida busca contener cuestionamientos por el manejo de los incendios forestales en el sur del país. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que: “Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas sobre los incendios”.

La norma también contempla una transferencia específica para la Agencia Federal de Emergencias, que recibirá $2.584.880.009,64 a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, para tareas de fiscalización, equipamiento y capacitación en emergencias de gran magnitud.

Transferencias, prioridades provinciales y el impacto en Chubut

En paralelo al esquema nacional, el Gobierno confirmó una transferencia extraordinaria de $4.000 millones a Chubut en concepto de ATN. La provincia es una de las más afectadas por los incendios registrados durante las últimas semanas.

En los considerandos de la resolución se justifica la medida por “los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente”. El texto oficial también señala que “resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas, con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias”.

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina recibirá dos partidas adicionales. Una de $7.754.640.000 para gastos de funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, y otra de $2.584.880.000 para representación institucional y obligaciones legales.

La resolución establece que se priorizarán las transferencias a las asociaciones que hayan presentado la documentación en tiempo y forma. También se dará preferencia a las provincias con menor cantidad de entidades en casos de emergencia federal.