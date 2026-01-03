Inflación en Neuquén 2025: Los alimentos suben menos que el índice general

Los precios de alimentos y bebidas crecieron por debajo del nivel general en Neuquén (Archivo)

La provincia de Neuquén se consolidó como la jurisdicción con el mayor incremento de precios en la comparación interanual de noviembre de 2025.

El distrito registró una variación del 38,7% frente al mismo mes del año anterior, según el relevamiento de la consultora Politikon Chaco.

Esta cifra superó de manera significativa al promedio país, que marcó un 31,4% en el mismo período analizado.

Durante el mes de noviembre, la provincia presentó una suba del 2,4%, acumulando un 34,9% en los primeros once meses del año.

El contraste del rubro Alimentos y Bebidas

A pesar del elevado índice general, el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba interanual del 28,9%.

Existe una diferencia de casi diez puntos porcentuales entre la inflación general neuquina y el costo de la canasta alimentaria básica.

En el ranking específico de inflación en alimentos, Neuquén ocupó el octavo lugar entre las diez jurisdicciones analizadas.

Provincias como Córdoba, Tucumán y San Luis encabezaron la lista con incrementos en el rubro alimenticio de hasta el 37%.

Servicios y costos estructurales en alza

La explicación detrás del elevado índice general de Neuquén reside en el comportamiento de los servicios públicos y sectores regulados.

El rubro de Vivienda y Servicios Públicos exhibió un aumento interanual récord que alcanzó el 70,8%.

El sector de la Educación también mostró una suba agresiva al trepar un 62,8% en los últimos doce meses.

Otros capítulos con subas por encima del promedio general fueron Bienes y Servicios Varios con un 46,9%.

Comportamiento mensual y sectores críticos

En términos mensuales, el comportamiento de noviembre en Neuquén mostró una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a octubre.

Las divisiones que más aumentaron durante el antepenúltimo mes del año fueron Educación e Información y Comunicaciones.

El rubro de la Salud también se ubicó por encima del nivel general con un incremento interanual del 41,8%.

La provincia cerró el período con un perfil inflacionario marcado por el peso de los costos estructurales más que por los precios de góndola.