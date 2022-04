Inflación y las duras críticas de la oposición: «háganse cargo»

Los principales referentes de la oposición salieron hoy a cuestionar con dureza al Gobierno Nacional por no poder controlar la inflación, tras conocerse que el índice de marzo saltó a un 6,7% en promedio. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que «lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral».

«La inflación es el peor problema económico que tiene nuestro país y el que más afecta a cada uno de los argentinos. Es el impuesto encubierto que se come los ingresos de los que trabajan y los haberes de los jubilados; y, sobre todo, es el impuesto que cada mes condena a más personas a la pobreza», resaltó.

En su cuenta de la red social Twitter, expresó: «Hoy conocimos el dato de inflación de marzo, un golpazo que le pone números a una realidad cotidiana. Vivir con una inflación así de alta durante tanto tiempo es agotador porque nunca alcanza la plata, rinde menos en cada compra y parece que siempre la corremos de atrás».

«No nos tenemos que resignar a vivir con inflación. El gobierno nacional tiene la obligación de resolver este tema de forma urgente, pero la solución nunca va a venir de jactarse de no tener un plan económico, sino exactamente de lo contrario. No hay soluciones mágicas, es mentira que haya una fórmula secreta que destrabe este problema. Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral consistente y serio. El gobierno todavía no lo presentó, los argentinos lo estamos esperando», afirmó Rodríguez Larreta.

Por su parte, el jefe del interbloque de senadores nacionales de la UCR, Alfredo Cornejo, enfatizó: «De nada sirve que se sigan peleando con discursos, acá la fórmula presidencial está llevando a los argentinos al precipicio. La inflación más alta en los últimos 20 años y ellos se pelean por el poder de la banda y el bastón».

En la misma línea, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, sostuvo que «el operativo demolición de Cristina no para un segundo». «Su ataque a la investidura presidencial es contra todas las instituciones. Pretende despegarse de un gobierno que ella creó y de la que es la principal responsable. Vicepresidenta: Usted debilita a todos los argentinos», subrayó el cordobés en Twitter.

Y agregó: «El gobierno del Frente de Todos bate dos récords a la vez. La mayor inflación mensual desde que arrancó la gestión (6,7 por ciento) y el mayor nivel de tensión interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Coincidencia? Para nada. Siembran incertidumbre y cosechan zozobra».

A su turno, el ministro de Gobierno porteño y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, sostuvo: «El número de inflación es la demostración que las recetas que no funcionaron en el pasado no van a funcionar ahora». «La ley de gravedad existe y si gastás más de lo que generás tenés un problema. Quien conduce no es confiable y por eso nadie va a invertir en comprar una máquina más o abrir un nuevo local. Le pido al Gobierno más responsabilidad y menos internas. También se lo pide la gente», agregó Macri.

