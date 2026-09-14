Los detalles del proyecto de reforma electoral que este martes vuelve a debatirse en el Senado: faltan votos para eliminar las PASO

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, negocia para conseguir los votos para la reforma electoral. Foto: NA.

El Senado reactivará este martes el debate en comisión de la reforma electoral, aunque la eliminación o suspensión de las PASO continúa siendo el principal punto de controversia del proyecto que impulsa La Libertad Avanza. Desde el oficialismo avanzan en las negociaciones para lograr los votos necesarios.

El tratamiento se retomará mañana a las 15.30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, donde se habilitó no solo el proyecto impulsado por el Gobierno, sino también otras dos iniciativas del PRO y Despierta Chubut vinculadas con la implementación de la Ficha Limpia.

Reforma electoral: Los detalles del proyecto en el Senado

Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para las elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5% del padrón de cada distrito.

Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2% al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

Los partidos políticos tendrán como único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente.

No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.

Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2029 y 2023.

Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas.

Reforma electoral: sin los votos en el Senado para eliminar las PASO

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, decidió reabrir el debate luego del reclamo de los bloques aliados para que fueran tratados los proyectos de Ficha Limpia, que prohíbe que los candidatos condenados en segunda instancia por determinados delitos puedan postularse a cargos electivos.

La intención del oficialismo es avanzar con una ronda de consultas sobre la reforma electoral mientras continúan las negociaciones con los bloques dialoguistas, con el objetivo de alcanzar consensos sobre los principales puntos de diferencia: la eliminación o suspensión de las PASO y el esquema de financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, para el Gobierno el punto central continúa siendo la eliminación o suspensión de las PASO, una iniciativa con la que todavía no logra reunir los votos necesarios para evitar la realización de internas abiertas para definir las candidaturas a presidente y legisladores nacionales en 2027.

La reforma electoral requiere mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados para su aprobación.

Actualmente, el oficialismo no cuenta con el respaldo suficiente del radicalismo ni del PRO, dos espacios que resultan claves para alcanzar esas mayorías.

Reforma electoral: negociaciones por dos frentes

Las negociaciones para alcanzar un consenso sobre la eliminación o suspensión de las PASO se desarrollan en dos frentes.

Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores. Por otro, Bullrich encabeza el diálogo con los legisladores en el Senado.

Hasta el momento, solo manifestaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Neuquén, Rolando Figueroa; y Chaco, Leandro Zdero, quien ya consiguió en su provincia la suspensión de las primarias.

En tanto, todavía no definieron su postura los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Jujuy, Carlos Sadir; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

Estos gobernadores, además, no cuentan con una cantidad significativa de legisladores que respondan directamente a sus espacios.

Frigerio no tiene senadores propios, mientras que Figueroa, Jalil y Zdero cuentan con uno cada uno. Sáenz y Passalacqua, en tanto, tienen dos senadores que responden a sus respectivos espacios.

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