Inició la obra para el soterramiento de cables en Bariloche: la CEB invierte US$17 millones

El soterramiento de cables comenzó con tareas previas en el oeste de Bariloche. A fin de mes llegan los cables. Foto: Gentileza CEB

El soterramiento de redes eléctricas comenzó en el oeste de Bariloche y se multiplicará en distintos puntos de la ciudad, según un criterio de prioridades definidos por el riesgo, la seguridad pública y también el impacto visual.

Con una inversión inicial de 17.251.315 dólares, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) dio el puntapié inicial a la obra que transformará en parte de la ciudad un viejo problema, pero no solo estará centrada en la zona oeste, donde están los tendidos eléctricos en áreas boscosas, sino también en la Costanera, el acceso a la ciudad y barrios que quedaron en medio de tendidos de media tensión y que se requiere el soterramiento por seguridad de la población.

La CEB informó este martes el inicio de los trabajos en la zona del kilómetro 23,700 de la avenida Bustillo, luego de que semanas atrás el presidente de la entidad Alejandro Pozas realizara el anuncio de la millonaria inversión que pondrá fin a un problema recurrente en invierno por la afectación de las líneas eléctricas ante tormentas, caída de ramas o árboles y grandes nevadas que provocan daños en el cableado aéreo y postes.

Según precisaron desde la CEB a Diario RÍO NEGRO, la primera etapa consta de 24 kilómetros de cables soterrados, aunque no serán lineales sino que se distribuyen en las zonas prioritarias. Además se instalarán 15 kilómetros de cables preensamblado que es una nueva tecnología que se utilizará para las líneas de media tensión.

“Vamos a tratar de que para el próximo invierno lleguemos con mejores condiciones con la limpieza de las líneas, el soterramiento y la nueva tecnología de cables preensamblados”, afirmó Pozas ante RÍO NEGRO.

El presidente de la CEB dijo que los puntos más críticos por riesgo de las redes eléctricas están en la zona oeste, pero también hay barrios que requieren la inversión por “seguridad pública”. Este es el caso del San Cayetanito que nació como un asentamiento junto al arroyo Ñireco y las viviendas quedaron pegadas a la línea de media tensión, por eso se debe cambiar el cableado aéreo por subterráneo.

Pozas dijo que otro orden de mérito para la inversión es el “impacto visual” porque hay zonas donde el cableado genera contaminación visual y afecta a la ciudad como destino turístico, ese será el caso de algunos puntos del oeste, la Costanera y el acceso, puntualizó.

El objetivo es mejorar la calidad del servicio

El objetivo de esta inversión es “mejorar la calidad, seguridad y continuidad del servicio” para los usuarios. Pozas dijo que en carpeta ya están definidos los primeros 50 kilómetros de soterramiento que se realizarán y se espera que a fines de noviembre llegue el material de cables comprado para empezar con esas tareas.

Esta semana se inició la obra civil en el kilómetro 23,700 de Bustillo que contempló la ejecución de un cañero subterráneo con cámaras intermedias, que permiten acceder al cableado para mediciones, reparaciones o reemplazos sin necesidad de excavaciones extensas. Además, se construyeron dos bases de hormigón para el montaje de columnas sobre las cuales se instalará próximamente una subestación transformadora elevada.

El cañero parte de una columna de media tensión existente en Bustillo, e ingresa al barrio por calle Lacámera hasta llegar a la nueva subestación.

En esta fase quedará operativa una subestación transformadora con salidas de baja tensión hacia las redes de distribución secundaria, sobre las que se realizarán adecuaciones necesarias en la red existente.

El titular de la cooperativa remarcó que se trabajó en un plan de varios años que excederá la gestión actual y dijo que la inversión se realiza con “fondos genuinos de los asociados” a raíz de la autorización de Camesa de destinar un porcentaje de los recursos en obras. “Nosotros elegimos estas obras que tienen un impacto inmediato”.

Respecto a la inversión, que en la etapa inicial es de 17 millones de dólares, Pozas admitió que las líneas aéreas tienen un costo cinco veces menor que las soterradas pero remarcó que “a largo plazo es un valor enorme el que tenemos en cuanto a calidad del servicio que es a lo que apuntamos”.