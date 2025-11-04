La Justicia ordenó suspender una obra céntrica en Bariloche por riesgo de derrumbe

Frenan la obra de un edificio en construcción en la calle Beschtedt a pocos metros de Moreno, en el centro de Bariloche por posible riesgo para sus vecinos. Foto: Chino Leiva

Los propietarios de un edificio de varios pisos ubicado en pleno centro de Bariloche comprobaron alarmados la aparición de fisuras y otros problemas estructurales que relacionaron con una construcción lindera, intentaron frenarla sin resultado mediante presentaciones al municipio, y terminaron por acudir a la Justicia, que ordenó paralizar las obras.

La presentación ante el juzgado Civil y Comercial 5 se encuadró como un caso de “daño temido”, tuvo tratamiento exprés y el juez civil Cristian Tau Anzoátegui resolvió en apenas 48 horas, luego de visitar en persona el lugar y observar los daños.

El fallo está fechado el último viernes hizo lugar al planteo y ordenó “suspender de manera inmediata y preventiva” la obra en ejecución, ubicada sobre calle Beschtedt a pocos metros de Moreno. En el predio lindante, con ingreso por Moreno, se levanta el edificio Patagonia, de cinco pisos, cuyos departamentos albergan a unas 60 personas. Sumadas a las que trabajan en los seis locales de la planta baja.

El administrador del edificio lindero, Héctor Cid, dijo que la obra en el terreno vecino comenzó a principios de 2025 y todavía no pasó de las bases. La titular del inmueble fue identificada como Larade Patagónica SA y los trabajos están a cargo de Constructora y Comercilizadora GM.

Cid dijo que en junio pasado comenzaron a detectar las fisuras “de dos a tres centímetros” en las paredes. También habría caños rotos, porque empezó a surgir humedad donde nunca la hubo. Hicieron denuncias ante el municipio y, según dijo Cid, solo aplicaron multas, pero no ordenaron ninguna paralización ni modificaciones en el plan de trabajo dirigidos a evitar daños. Dijo que el local ubicado justo en la esquina decidió desalojar y cesar en su actividad debido al riesgo.

“El juez se presentó el viernes a comprobar y tengo entendido que le mostraron todo, de modo que fue más allá del informe de los técnicos”, señaló el administrador. Insistió en que las multas no sirven, cuando hay peligro inminente de derrumbe.

Desde el municipio, la a secretaria de Planeamiento Territorial del municipio, Sofía Maggi, aseguró que realizan un seguimiento estrecho del caso y que las dificultades comenzaron con el afloramiento de un pluvial, que obligó a redefinir la obra.

Evidencias de “daño irreversible”

Los denunciantes advirtieron que existe “un grave perjuicio sobre la estructura del inmueble” que habitan y alertaron sobre la necesidad de frenar el daño “irreversible”.

Luego de revisar las documentaciones de la denuncia, las fotos, y de la verificación “in situ”, el juez Anzoátegui determinó que “concurren los requisitos para la adopción de medidas tendientes a hacer cesar el peligro que representa la obra en cuestión, tanto para los bienes como para las personas”.

Agregó que “el riesgo y los daños son graves y han sido constatados”. El consorcio debió invertir en la contratación de un abogado y de un ingeniero, dijo Cid, ante la indolencia municipal y para sustentar la presentación a la Justicia.

Según el juez, “se puede afirmar que existe un riesgo y temor de daño serio e inminente de derrumbe con motivo de la excavación” que realiza la constructora GM.

Por esa razón, el magistrado ordenó frenar la obra y otorgó un plazo de 15 días para se ejecuten “todas las medidas de seguridad que sean necesarias tendientes a evitar el riesgo y el temor serio e inminente de cualquier daño sobre los bienes y las personas, las que serán indicadas y controladas por el perito en la materia”.

La comunicación difundida desde el Poder Judicial da cuenta de que, según el fallo, se trata de una situación “que excede lo privado”, dado que la obra en curso demanda una excavación profunda y “puede alterar el equilibrio de estructuras ya existentes”. Subrayó que “el daño no es hipotético, está documentado y respaldado en peritajes”.

Agregó que para el magistrado “no basta con presentar planos o cumplir con requisitos administrativos si, en la práctica, los trabajos impactan sobre terceros”, al punto de que la protección legal “no se limita al espacio dentro del lote en obra y la responsabilidad también alcanza a los efectos colaterales cuando hay riesgo de daños sobre bienes ajenos o sobre personas”.

Ante una consulta de este medio, la secretaria Maggi afirmó que “es falso” que el municipio no hayan intervenido. “Hacemos un seguimiento permanente desde hace tiempo sobre esa obra -informó-. Se descubrió un pluvial a partir de la excavación, y lo que deben hacer es rellenar hasta el nivel del suelo natural de calle Beschtedt”.

Indicó que “por ahora no está previsto autorizar que se continúe” con la construcción en altura. Según Maggi, el municipio trabaja en el caso y “hay actuaciones de Obras Particulares y también del Tribunal de Faltas”.

Dijo que las obras que continúan corresponden a un plan de remediación y aportó datos del expediente según el cual en agosto la Justicia de Faltas municipal había impuesto una segunda infracción a los constructores y ordenó la paralización.