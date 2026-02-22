Cipolletti transforma la calle Salto, acceso clave entre Ruta 22 y 65: ciclovía y asfalto por casi $2.000 millones

La calle Salto es una arteria medular que comunica la ruta Nacional 22 y la 65 con la Isla Jordán. Foto: Juan Thomes.

Tras la reciente inauguración del nuevo alumbrado, la calle Julio Dante Salto sumará una nueva etapa de transformación. La Municipalidad de Cipolletti avanzará con la construcción de una ciclovía y la repavimentación de la traza, en el marco de una licitación pública que también contempla trabajos de bacheo en otros sectores de la ciudad.

Según se detalla en la licitación pública, el proyecto contempla la repavimentación y la ejecución de una ciclovía sobre calle Julio Dante Salto, acceso clave para la Ruta 65 y 22, además de tareas de bacheo en Illia, Mengelle, Arenales y Sáenz Peña. La apertura de sobres está prevista para el 13 de marzo de 2026.

El presupuesto oficial asciende a $1.930.221.000, con un plazo de ejecución de 150 días corridos. El valor del pliego fue fijado en $580.000, en el marco de una obra que busca mejorar la infraestructura vial y sumar opciones de movilidad sustentable en sectores estratégicos de la ciudad.

La incorporación de una ciclovía sobre calle Salto apunta a ordenar la circulación y a generar un corredor más seguro para ciclistas, en una de las principales arterias de ingreso a Cipolletti desde la Ruta N°22. La obra permitirá además mejorar la conectividad entre barrios y acompañar el crecimiento urbano del sector.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el proyecto se inscribe en un plan más amplio de intervenciones viales, orientado a optimizar la transitabilidad, reducir riesgos y modernizar accesos clave.

Alumbrado LED: el anuncio que anticipó la obra en la calle Salto

La ejecución de la ciclovía y el reasfaltado fue anticipada durante la inauguración del nuevo sistema de alumbrado público sobre calle Salto, encabezada por el intendente Rodrigo Buteler junto al gobernador Alberto Weretilneck.

La obra de iluminación comprendió la instalación de 55 luminarias LED entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65, sobre un corredor de alto tránsito vehicular y peatonal. El recambio tecnológico mejoró la visibilidad y reforzó la seguridad vial en un acceso clave a la ciudad.

Durante ese acto, Buteler adelantó que la calle Salto tendrá una nueva etapa de transformación urbana, con obras de asfalto y la incorporación de infraestructura para ciclistas, en línea con un esquema que busca consolidar corredores modernos, seguros y con mejor calidad del espacio público.