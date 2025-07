Inquilinato en una obra del centro en Neuquén: las cloacas en la calle se congelaron hoy por la ola polar

La audiencia judicial que se realizó por el inquilinato de un edificio en obra en esta capital, que está habitado, se llevó a cabo sin la presencia del dueño de los edificios en construcción. «Para la fiscalía no hubo delito, entonces nosotros seguimos las diferentes instancias» para que cese el vertido de cloacas a la calle, dijo el subsecretario de Medio Ambiente de la comuna, Francisco Baggio.

La Defensoría del Pueblo de Neuquén se presentó en el amparo que inició el dueño del lugar en 20201 y solicitó al juez laboral que tiene a cargo ahora la causa, que resuelva qué hacer en la construcción y con las familias que viven en el lugar.

La semana pasada se desarrolló la audiencia a la que asistieron la Defensoría del Pueblo y representantes tanto del EPAS como del municipio. El propietario de los edificios en construcción, no fue citado y su declaración será en otra audiencia, se informó.

Según explicó el defensor Gustavo Pereyra, al juez del amparo se le planteó que se incluya el relevamiento de lo existente cuando hace un mes se hizo un allanamiento judicial luego de varias contravenciones por el vertido cloacal.

También le sugirió al magistrado que convoque a la defensoría del niño por las condiciones en las que habitan las familias ese lugar.

familias viviendo en la construcción 20 según la constatación que hizo la policía cuando allanó el lugar debido al vertido de cloacas hacia la calle

No se trata de una toma en una edificación del centro. El empresario a cargo de la construcción no pidió el desalojo, sino que no le corten los servicios.

En un comunicado, desde el EPAS se informó que en 2021 fueron obligados a reconectar el agua al lugar, en tanto se agregó un detalle de todos los inconvenientes en el sistema que le provoca la conexión no autorizada: parte de las cloacas se vierten en el sistema y otra parte, en la calle.

Esta semana de temperaturas que alcanzaron y superaron los -8 grados bajo cero, el barro cloacal sobre la San Luis, estaba congelado.

El EPAS indicó que está intensificando el mantenimiento de redes colectoras en la zona, que el sector presenta inconvenientes de transporte, ya que supera la capacidad instalada para el saneamiento y que el excedente cloacal se está retirando con un camión vactor.

Desde la subsecretaria de Obras Particulares del municipio se aclaró que la habilitación del edificio para ser habitado es exclusiva del desarrollador. Los permisos de esa obra están todos vencidos y por eso la condición, en el expediente que tiene la comuna, es un lugar en construcción con los permisos municipales suspendidos.

La obra en construcción está habitada y tiene varias multas (foto Cecilia Maletti)

Qué pasó en la audiencia de amparo

«No se puede permitir que se violen las normas y nadie haga nada», dijo Pereyra. Detalló que inicialmente el amparo lo inició el mismo propietario de los dos edificios en obra porque se le habia cortado el agua en el predio. La justicia ordenó la reconexión al EPAS y al dueño, la regularización. «Nunca verificaron que se cumpliera esa orden judicial», dijo Pereyra.

La regularización no se produjo y hace varios años que desde la avenida Olascoaga, frente a la Casa de las Leyes, se nota actividad humana en el edificio en obra: los tenders con ropa lavada en el verano, la iluminación en varios espacios que tienen mantas o sábanas en las ventanas y personas que deambulan en los diferentes pisos.

Desde la comuna, Baggio recordó que la subsecretaría de Ambiente de la comuna se presentó con una denuncia penal en la justicia luego de que se labraran varias contravenciones al propietario de los dos edificios en construcción, por el vertido de cloacas al exterior.

Pero luego la fiscalía, que ordenó un allanamiento del lugar, consideró que no había delito, sino una contravención, por lo que nuevamente volvieron al inicio: denunciar a propietario porque tiene una obra que produce líquidos cloacales y no se conecta a la red, sino que los tira por la calle.

«Cuando se hizo el allanamiento había unas 20 familias viviendo en el lugar, además de obreros trabajando. Hicieron una zanja para evacuar los líquidos grises y en otra habitación, por rebalse de una cámara séptica, sacan afuera las cloacas», describió.

El juez del amparo convocó también al EPAS, porque en la esquina hay un boquete con un tambor sobre un registro cloacal que tiene 3 años y podría ser el origen del vertido cloacal, dijo Baggio. El EPAS fue claro en que esos edificios no tienen la factibilidad de conexión cloacal», finalizó Baggio.