Intiman a Vialidad Nacional de Río Negro a finalizar la rotonda de Ruta 22 en Choele Choel

Esta semana se sumó un nuevo capítulo al conflicto por las obras viales inconclusas en Choele Choel. El concejal Darío Castro, del bloque Somos Choele, envió una intimación formal al reciente ex delegado del Distrito 20 de Vialidad Nacional en Río Negro, Enzo Fullone, exigiendo la reactivación y finalización de la rotonda en Ruta Nacional 22.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal Darío Castro, del bloque Somos Choele, detalló que desde su espacio político han insistido reiteradamente en la habilitación provisoria de la rotonda en Ruta Nacional 22. “Solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales que, en el menor tiempo posible, se habilite la ruta aunque sea en algunos tramos para evitar que el tránsito pesado atraviese el barrio Las Bardas. La situación era insoportable para los vecinos, muchas viviendas comenzaron a deteriorarse y la circulación se volvió prácticamente imposible”, afirmó el edil.

Según explicó el concejal, esta es la tercera carta documento enviada desde el Concejo Deliberante de Choele Choel en relación a las obras inconclusas de la Ruta Nacional 22. Sin embargo, se trata de la primera con carácter de intimación formal.

El miembro del cuerpo legislativo explicó que la obra inició entre el 2021 y el 2022, «durante el gobierno anterior se paralizaron las obras, luego se reactivaron y ahora nuevamente no están avanzando hace meses», y agregó que todavía falta el 40% para finalizar los trabajos, «supuestamente los contratos están firmados los nuevos contratos con la misma la empresa que es la empresa Equimac S.A, pero en realidad que se firmen los contratos no significa que haya una reactivación de la obra», advirtió Castro.

«No aguantamos más, no es solamente una cuestión de los vecinos del barrio Las Bardas, es una cuestión de todos los cholenses», Nelsón Darío Castro, concejal de Choele Choel.

Además, afirmó que en abril realizaron un reclamo formal la empresa al que le respondieron que la obra estaba activa desde el 28 de abril. «Es eso nunca pasó, no está activa, no se reactivó la obra», sostuvo Castro y agregó que hasta ahora se hizo el asfalto de gran parte de las rotondas y de la ruta, «pero faltan unir tramos en tres lugares, que todavía está el calcario, además se hicieron todos los desagües laterales que van a la ruta, pero no se hicieron las colectoras«.

Según el edil los barrios afectados por la falta de finalización de las obras en las rotondas de la Ruta 22 son Las Bardas, Las Mercedes, Almafuerte, Maldonado y Centro.

Rotonda de Ruta 22 en Choele Choel. (Foto: archivo)

Rotonda de Ruta 22 en Choele Choel: «No podemos sostener más digamos esta esta situación de dejadez»

La carta documento enviada al reciente ex titular de Vialidad Nacional en Río Negro advierte que la demora en la ejecución de la obra compromete tanto la circulación en rutas nacionales y accesos barriales como la seguridad de los vecinos que transitan a diario por la zona.

El concejal Darío Castro señaló que una gran cantidad de camiones atraviesan unos 500 metros del barrio Las Bardas para retomar la Ruta 22. “Vienen desde Río Colorado, Bahía Blanca y la mayoría transporta caños para la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur. Ese desvío genera un tránsito insoportable para los vecinos”, indicó.

Según explicó, ya se registraron tres siniestros viales con camiones que volcaron al intentar ingresar al barrio debido a la pendiente pronunciada. A esto se suma la dificultad para que la ambulancia del hospital local llegue con rapidez al sector: “El recorrido ahora es mucho más largo por la obra paralizada, lo que trae consecuencias directas sobre la atención sanitaria”, advirtió Castro.