Rotonda de Ruta 22 en Choele Choel: vecinos insisten con el amparo, pese a la reactivación de la obra

Vialidad Nacional informó que el tránsito sobre la rotonda de Ruta 22 en Choele Choel será habilitado parcialmente a partir de este martes. Sin embargo, los vecinos del barrio Las Bardas (lindante a la obra) insisten con un recurso de amparo ante la Justicia.

«No es que no queremos la apertura, pero queremos que se haga con toda la seguridad vial«, comentó a Diario RÍO NEGRO Florencia Houriet, vecina del sector.

Según especificó el organismo, habrá controles por parte de la Policía de Río Negro con el fin de garantizar la seguridad vial del tramo, el cual permanece en obra. Sin embargo, los residentes del área desconfían sobre la permanencia de los operativos durante todo el plazo de ejecución.

«No creo que Seguridad Vial de la Provincia se quede los 25 meses que va a durar la obra«, agregó Houriet.

Pese a la colocación de cartelería, los vecinos también temen por la peligrosidad del cruce peatonal dispuesto. Aseguraron que actualmente existe un solo sitio, a lo largo de varios kilómetros, para efectuar el paso de la cinta asfáltica de a pie.

En un reciente comunicado, desde Distrito 20 expresaron que durante las últimas semanas se trabajó en diferentes tareas de «ordenamiento vehicular, optimización de desvíos y señalización vertical y horizontal transitoria«.

«Las acciones buscan mejorar y ordenar el tránsito pasante e interurbano de la localidad de Choele Choel, para lo cual se han adoptado las medidas necesarias que minimizan los riesgos tanto para los usuarios como para la población de la ciudad», agregaron.

Rotonda de Ruta 22 en Choele Choel: los plazos del amparo

El amparo fue presentado con el respaldo del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos). Tras una reciente contestación de parte de Vialidad Nacional (donde se especificaron los plazos de ejecución), se habilitó un plazo de 48 horas para que los vecinos respondan.

«Se nos ha hecho dificultoso conseguir pruebas judiciales. No tenemos los medios para juntar documentos como si tuviéramos un buffet a disposición, por eso recurrimos a los medios. Pero la situación es real y cualquiera puede venir a verlo«, comentó Deriz Conde.

Según expresaron, la obra —que fue recientemente reactivada tras dos años de paralización— ocasionó problemas en las viviendas aledañas, principalmente aquellas ubicadas sobre calle Doña Rosa Maldonado, donde fue desviado gran parte del tránsito. Además, el polvo y los materiales dejados en el sitio también ocasionaron afectaciones a la salud de los residentes.

Conde precisó que el proyecto de la rotonda no fue bien pensando desde un principio y que nunca se dio espacio a los vecinos para expresar su opinión. «Siempre fue algo que se manejó entre los gobiernos de turno y la empresa contratista», añadió.

Los vecinos se encuentran preocupados por el futuro de la presentación efectuada. «Nos encontramos con que el recurso corre el riesgo de no prosperar debido a que Vialidad Nacional argumenta contar con un plazo de 25 meses para ejecutar la obra y que los daños ocasionados a nuestras construcciones y nuestra salud no son importantes. Tenemos la esperanza de que en esta ocasión sea escuchada nuestra voz, que la justicia tome una decisión que apacigue nuestra angustia y no que nos deje desamparados«, mencionaron al respecto en una carta abierta.